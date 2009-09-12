T24 LogoT24 Logo
Magazin

Feriha Tunceli'yi kaybettik

Sanatçı Feriha Tunceli geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu...

12 Eylül 2009 03:00

Sanatçı Feriha Tunceli geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu...

Türk Sanat Müziği bir büyük ustayı daha kaybetti. Hocaların Hocası olarak bilinen Feriha Tunceli İstanbul'da hayatını kaybetti.

1928 yılında İstanbul'da doğan Feriha Tunceli, 19 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi. Burada tam 30 yıl görev yapan Feriha Tunceli, TRT İstanbul Radyosu'nda da 33 yıl çalıştı.

"Hocaların Hocası" olarak bilinen Feriha Tunceli 81 yaşındaydı...

Tunceli'nin cenaze törenine ünlü isimler katıldı..

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24