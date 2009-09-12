Feriha Tunceli'yi kaybettik

Sanatçı Feriha Tunceli geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu...

Türk Sanat Müziği bir büyük ustayı daha kaybetti. Hocaların Hocası olarak bilinen Feriha Tunceli İstanbul'da hayatını kaybetti.

1928 yılında İstanbul'da doğan Feriha Tunceli, 19 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarına girdi. Burada tam 30 yıl görev yapan Feriha Tunceli, TRT İstanbul Radyosu'nda da 33 yıl çalıştı.

"Hocaların Hocası" olarak bilinen Feriha Tunceli 81 yaşındaydı...

Tunceli'nin cenaze törenine ünlü isimler katıldı..