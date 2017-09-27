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Feribottan denize atladı

Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde kimliği belirsiz bir erkek, feribottan denize atladı

27 Eylül 2017 22:25

Orhan AKTUĞ / LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'nde kimliği belirsiz bir erkek, feribottan denize atladı. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı.
Olay, bugün saat 15.15 sıralarında, Lapseki-Gelibolu arasında sefer yapan \'Ayvacık\' isimli feribotta meydana geldi. Lapseki\'den Gelibolu\'ya doğru yola çıkan feribotun, iskeleden 200 metre açılmasının ardından, kimliği belirsiz bir erkek denize atladı. Bir süre sonra ise gözden kayboldu. Yolcuların uyarması üzerine gemi personeli de Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na haber verdi. Sahil güvenlik ekipleri botla, denize atlayan kişiyi bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Denizdeki arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş\'ye ait dalgıçlar da destek veriyor.

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