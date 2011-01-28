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Dünya

FERİBOTTA YANGIN: 9 ÖLÜ CAKARTA (A.A)

28 Ocak 2011 10:50

-FERİBOTTA YANGIN: 9 ÖLÜ CAKARTA (A.A) - 28.01.2011 - Endonezya'da, Cava ile  Sumatra adaları arasında sefer yapan  feribotta çıkan yangında 9 kişi öldü.  Endonezya Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden Wiratno yaptığı açıklamada, "Laut Teduh II" adlı feribotta, Cava Adası'nın batısında yer alan Merak limanından ayrılmasından birkaç dakika sonra  yangın çıktığını söyledi. Feribotaki yolcu sayısının tam olarak bilinmediğini belirten Wiratno, kazadan sağ kurtulmuş veya yaralanmış olanları bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Feribota bulunan bir aracın yangına neden olabileceğini belirten yetkili, "Feribotaki yangın feribotun üst katlarına yayılınca, bir sürü yolcu suya atlamış" diye konuştu. Endonezya takımadası, aralarında Sumatra ve Cava adalarının da bulunduğu 17 bin ada ve adacıktan oluşuyor. Endonezyalıların bir adadan başka bir adaya gitmek için en fazla rağbet ettiği araç ise feribot. Ocak 2009 yılında, Sulawesi ve Borneo adaları arasında bir feribotun batması sonucu yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.

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