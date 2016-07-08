Tatilciler feribotta birbirine girdi!

Çanakkale'ye Ramazan Bayramı nedeniyle gelen tatilcileri taşıyan Bozcaada vapurunda yolcular arasında başlayan tartışma büyük bir kavgaya dönüştü.

Bozcaada’da tatil yaptıktan sonra saat 24.00 seferi ile Geyikli Beldesi’ne giden arabalı vapura binen tatilciler arasında kavga çıktı.



DHA'nın haberine göre; yüzlerce tatilcinin dönüş yolculuğu için bindiği arabalı vapurda, Bozcaada iskelesinden hareket ettikten bir süre sonra yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın bir otomobilin kapısının açıldığı sırada rüzgarın da etkisiyle diğer otomobile zarar vermesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavgada otomobilin üzerine çıkıp etrafa tehditler savuran sinirli bir vatandaş, aracın tavanında maddi hasara yol açtı.



Yumrukların havada uçuştuğu kavgada hamile bir kadın fenalaştı. Kimsenin ayıramadığı kavgaya araçları içindeki tatilciler hep birlikte korna çalarak tepki gösterdi. Yüzlerce tatilcinin korku yaşamasına neden olan kavga, arabalı vapur Geyikli İskelesi’ne yanaşıncaya kadar sürdü.



Kaptanın telefonla Geyikli Jandarma Karakolu’na durumu bildirmesi üzerine, Geyikli İskelesi’nde jandarma ekipleri hazır bekledi. Arabalı vapur yanaştığında, önce yolcuların bir süre aşağıya inmesine izin verilmedi. Ardından kavgaya karışanların eşkalleri belirlendi. Daha sonra yolcu ve araçların inmesine izin verildi.



Kavga sırasında fenalaşan hamile kadın için tedbir amacıyla ambulans çağrıldı. Kavgaya karışanlar ise Geyikli Jandarma Karakolu’na götürülerek ifadeleri alındı ve serbest bırakıldı.