-FERİBOTLAR ROTALARINI BİNGAZİ'YE ÇEVİRDİ ORHAN GAZİ-1 FERİBOTU (A.A) - 22.02.2011 - Libya'daki Türkleri yurda getirmek üzere yola çıkan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'ye (İDO) bağlı ''Orhan Gazi-1'' ve ''Osman Gazi-1'' feribotlarının rotası, Trablus ve Derne'den Bingazi'ye çevrildi. Libya'da meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkede mahsur kalan Türkleri yurda getirmek için Yenikapı Limanı'ndan dün saat 16.40'ta yola çıkan İDO'ya ait ''Osman Gazi-1'' feribotu ile saat 18.15'te yola çıkan ''Orhan Gazi-1'' feribotunun, Girit-Libya arasında saat 14.00 itibariyle buluşması, saat 19.00 sıralarında da Bingazi'ye ulaşması planlanıyor. Girit açıklarında seyir halinde olan her iki gemide, Türk Kızılayının hazırladığı toplam 40 tonluk yardım malzemesi bulunuyor. Her iki feribotta, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekibiyle birlikte toplam 80 personel bulunuyor. ''Orhan Gazi-1'' feribotuyla Anadolu Ajansı (AA) ve TRT muhabirleri de Bingazi'ye gidiyor. Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait ''Gelibolu'' fırkateyni, ''İskenderun'' adlı lojistik gemisi ve bir adet askeri yakıt tankeri de 20 mil mesafeden ''Orhan-Gazi 1'' feribotuna eşlik ediyor. -LİBYA TELEVİZYONU "KATLİAM" HABERLERİNİ YALANLADI Libya devlet televizyonu, göstericilere karşı "katliam" yapıldığına dair açıklamaları yalanladı. El Cemahiriye televizyonu, "birçok kentte, köyde ve mahallede katliam yapıldığının söylendiğini" belirterek, "psikolojik savaşın bir parçası olan bu dedikodu ve yalanlarla mücadele etmeleri gerektiğini, bu haberlerin ülkenin morali, istikrarı ve zenginliğini yok etmeyi amaçladığını" açıkladı. Görgü tanıkları, başkent Trablus'un bazı bölgelerinde "katliam" yapıldığını anlatmışlardı. -ROBERT FISK: "KADDAFİ ACABA ŞİMDİ KESİNLİKLE GİDİYOR MU?" İngiliz gazetelerinin çoğu Libya'daki olaylara bugünkü sayılarında manşetlerinden yer verdi. The Independent gazetesi, deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'in Kaddafi ile ilgili yazısını yayımlayarak, Fisk'in "Zalim, mağrur, kana bulanmış ve 40 yıldan fazla terör ve baskının ardından acaba şimdi kesinlikle gidiyor mu?" sözlerini manşetine taşıdı. Fisk "Trablus'un zorbası" olarak nitelendirdiği Kaddafi rejiminin "silah sesleri ve alevler arasında çöktüğünü" yazdı. Independent başyazısında ise Kaddafi'nin, İngiltere'nin "konfor için biraz fazla sarıldığı" bir lider olduğu belirtildi. İngiltere-Libya ilişkilerinin 1984'te, Lonra'daki Libya Büyükelçiliğinden açılan ateş sonucu bir İngiliz polisinin ölümünden sonra gerildiği anımsatılan yazıda, ilişkilerin 2004'te eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Libya ziyaretiyle yeniden düzeldiği kaydedildi. Times gazetesi "Lanet olası Albay" manşetiyle, "Kaddafi rejiminin, göstericilere ateş açıp, daha fazla kan dökülmesi sözü vererek, zalimliğini gösterdiğini ve Batının Kaddafi'ye, gecikmeksizin görevi bırakması için baskı yapması gerektiğini" belirtti. Guardian, "Kaddafi, iktidarı elinden giderken, etrafa saldırıyor" derken, Daily Mail, "Zalim kaçışta", Financial Times ise "Çaresiz Kaddafi zar zor dayanıyor" manşetlerini attı.