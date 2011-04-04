-FERİBOT TEKBİRLERLE KARŞILANDI BİNGAZİ (A.A) - 03.04.2011 - Tıbbi malzeme ve ilaç götürmek üzere Libya'ya gelen ve Misrata kentindeki yaralıları aldıktan sonra Bingazi'ye ulaşan Ankara Feribotu, Bingazi limanında tekbirlerle karşılandı. Çeşme Limanı'ndan 26 Mart Cumartesi gece yarısı yola çıkan ve beş günlük beklemenin ardından dün Misrata Limanı'na yanaşan Ankara Feribotu, buradaki yaralıları aldıktan sonra akşam saatlerinde Bingazi Limanı'na ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında limana yanaşan gemiye, limanda bekleyen çok sayıda muhalif ile Türk ve yabancı basın mensubu da yoğun ilgi gösterdi. Feribotun limana demir atmasıyla tekbir getiren Libyalılar, ''Kaddafi ödlektir, Türkiye-Libya kardeştir'', ''Teşekkürler Türkiye'' sloganı attı. Geminin güvertesinden ve limandan Türk bayrağı açan Libyalılar, gemideki yakınlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Dakikalarca Kaddafi aleyhine slogan atan vatandaşlar, daha sonra yakınlarını görmek için gemiye binmek istedi. Limanda yaşanan yoğunluk ve güvenlik gerekçesiyle gemiye alınmayan Bingazililer, limana gelen ambulanslardaki tıbbi malzemeleri ve gıda malzemelerini gemiye taşıdı. Misrata'dan Bingazi'ye gelmek için gemide bulunan bazı Libyalılar ise geminin kapısının açılmasıyla limandaki yakınlarıyla buluştu. Uzun süredir haber alamadıkları yakınlarını karşılarında görünce dakikalarca birbirlerine sarılan Libyalılar, gözyaşlarını tutamadı. Bingazi hastanesinde tedavi gören yaralılar da ambulanslarla limana getirildi. Ancak limandaki yoğunluk nedeni ile halen yaralıların gemiye alınmasına başlanmadı. Bu arada, gemide mide kanaması geçiren ve doktorlar tarafından Türkiye'ye gönderilmesi büyük risk taşıyan bir yaralı ise gemiden sedye ile çıkartılarak Bingazi Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisine Bingazi'de devam edileceği öğrenildi. Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Ali Davutoğlu, limanda yaptığı açıklamada, Ankara feribotunun Misrata'daki yaralıları aldıktan sonra Bingazi'ye geldiğini anımsatarak, ''Buradaki 70 yaralı ile 30 civarında Türk vatandaşı ve ülkelerine dönmek isteyen yabancıları da Türkiye'ye götürüyoruz. Çok coşkulu ve duygulu bir karşılama oldu. Libya halkı arasında köprü olduğumuz için çok mutluyum'' dedi. Ankara Feribotu, Baltalimanı Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu başkanlığındaki 15 sağlık görevlisi, 3 ambulans, 10'u özel harekat polisi toplam 20 emniyet görevlisini Misrata Limanı'na götürmüş, geçen salı öğle saatlerinde limana 6,5 mil yaklaşan feribot, limanda çatışma olduğu için güvenlik gerekçesiyle NATO gemilerince açığa çekilmişti. Misrata Limanı'nın güvenlik gerekçesiyle 5 gündür 25 mil açığında bekletilen Ankara Feribotu, dün gece saatlerinde limandan hareket etmişti.