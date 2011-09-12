-Feribot kazasındaki ölü sayısı artıyor STONE (A.A) - 12.09.2011 - Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı turistik Zanzibar'ın iki büyük adası arasında bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 240'a yükseldi. Yetkililer, yakınlarının cesetlerden 192'sini teşhis ettiğini belirtti. Tanzanya'ya bağlı yarı özerk Zanzibar takımadalarının yetkilileri, Unjuga ve Pemba adaları arasında sefer yapan 600 kişilik kapasiteli geminin önceki gün meydana gelen kaza sırasında kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını söylemişti. Kurbanların yakınları, kapasitesinden çok yolcu alan feribotun hareket etmesine neden izin verildiğini sorgulayarak, öfkelerini dile getirdi. Cenazelerin bir spor sahasına götürüldüğü, yakınlarının kurbanları burada teşhis etmeye çalıştığı kaydedildi. Hükümetin cenaze masraflarını karşıladığı bildirildi. Kazadan yaklaşık 600 kişinin kurtulduğu ifade edilmişti. Bu arada uluslararası yardım kuruluşu ''Save the Children'' yaralılar ve travma geçiren çocuklar için harekete geçti.