T24 LogoT24 Logo
Dünya

Feribot kazasındaki ölü sayısı artıyor STONE (A.A)

12 Eylül 2011 06:35

-Feribot kazasındaki ölü sayısı artıyor STONE (A.A) - 12.09.2011 - Hint Okyanusu'nda Tanzanya'ya bağlı turistik Zanzibar'ın iki büyük adası arasında bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 240'a yükseldi. Yetkililer, yakınlarının cesetlerden 192'sini teşhis ettiğini belirtti. Tanzanya'ya bağlı yarı özerk Zanzibar takımadalarının yetkilileri, Unjuga ve Pemba adaları arasında sefer yapan 600 kişilik kapasiteli geminin önceki gün meydana gelen kaza sırasında kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını söylemişti. Kurbanların yakınları, kapasitesinden çok yolcu alan feribotun hareket etmesine neden izin verildiğini sorgulayarak, öfkelerini dile getirdi. Cenazelerin bir spor sahasına götürüldüğü, yakınlarının kurbanları burada teşhis etmeye çalıştığı kaydedildi. Hükümetin cenaze masraflarını karşıladığı bildirildi. Kazadan yaklaşık 600 kişinin kurtulduğu ifade edilmişti. Bu arada uluslararası yardım kuruluşu ''Save the Children'' yaralılar ve travma geçiren çocuklar için harekete geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24