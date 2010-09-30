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FERHAT TUNÇ'UN 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR DİYARBAKIR (A.A)

30 Eylül 2010 15:32

-FERHAT TUNÇ'UN 15 YIL HAPSİ İSTENİYOR DİYARBAKIR (A.A) - 30.09.2010 - Eruh Belediyesince düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan sanatçı Ferhat Tunç'un yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ferhat Tunç ve avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, Ferhat Tunç'un konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sanığın beraatına karar verilmesini talep ettiler. Sanık avukatları, İskandinav ülkeleri PEN Yazarlar Grubu'nun sanatçı Ferhat Tunç'un yargılanmasıyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği bildirilen mektubun internet çıktısını mahkemeye sundu. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Tunç hakkında, ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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