Ferhat Tunç’a para cezası

4 Mayıs 2017’de Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleşen Dersim Katliamı anmasına katılan Dersim Araştırmaları Merkezi yöneticilerinden sanatçı Ferhat Tunç’a da para cezası geldi.

bianet’te yer alan habere göre, Dersim Katliamı’nın 80. yılında Seyit Rıza Meydanı’nda bir araya gelen Dersimlilere OHAL yasalarına uymadıkları ve bu nedenle kabahat işledikleri gerekçesiyle 227 lira para cezası veriliyor.

Geçen hafta anmaya katılan Etnik Kitapevi sahibi Serkan Sarıtaş’a verilen para cezası, bu kez Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) yöneticilerinden sanatçı Ferhat Tunç'a verildi.

Ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun Emre aykırı davranış" başlıklı 32. maddesine dayanılarak veriliyor. Kararda Tunceli Valiliği'nin her türlü eylemi yasakladığına dair kararı, emniyet güçlerinin tutanak ve aldıkları görüntüler kanıt olarak gösterildi. Para cezasının kesildiğine dair idari yaptırım tutanağının altında Tunceli Vali Yardımcısı Hasan Çiçek'in imzası bulunuyor.

Tunç: Bu utanç belgesini saklayacağım

Ferhat Tunç Dersim Haber gazetesine verdiği demeçte, "Seyit Rıza meydanında anma amaçlı gerçekleştirdiğimiz oturma eyleminde ağıtlarımızı seslendirmiştik. Bu büyük acıya yakılmış ağıtları cezalandırmak, soykırım zihniyetini onaylamaktır.

"Bu davranış, 'Dersim’de katliam yaşandı' diyen Tayyip Erdoğan’ı da yalanlıyor. Şahsen bunların iki yüzlü, takkiyeci zihniyetlerine hiç inanmadım. Sözüm ona diledikleri özrün büyük bir yalan olduğunu, iki yüzlü takkiyeci siyasetlerinin bir devamı olduğunu her daim söyledik. Bugün yaşadıklarımızla bu gerçeği bir kez daha görmüş olduk. Pirimiz Seyit Rıza’nın deyimiyle bunların yalan ve hileleriyle baş etmek zor. Ancak diz çökecek kadar da onursuz değiliz. Dersim toprağına kefensiz düşenlerimiz, onurumuzdur. Onurumuza sahip çıkacağız. Bir utanç vesikası olarak bu belgeyi saklayacağım” dedi.

Yeşilgöz: Para cezasıyla yıldırmaya çalışıyorlar

Aynı anmaya katılan Dersim Araştırmaları Merkezi (DAM) Başkanı Selman Yeşilgöz de henüz kendisine ulaşan bir tebligat olmadığını belirterek, ”Buradaki amaç toplumsal muhalefeti kırmaya yönelik. Hak arama mücadelelerine katılmak için uygulanan anti demokratik uygulamalara para cezasını da ekleyerek yıldırmaya çalışıyorlar. 80 yıldır uygulanan bu politikalar toplumun hafızasını silmeye yöneliktir. 80 yıl önce de başaramadılar şimdi de başaramayacaklar. Dersim halkı Dersim’e sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.