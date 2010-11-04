T24 LogoT24 Logo
Gündem

FERHAT TUNÇ'A BERAAT DİYARBAKIR (A.A)

04 Kasım 2010 12:27

-FERHAT TUNÇ'A BERAAT  DİYARBAKIR (A.A) - 04.11.2010 - Eruh Belediyesince düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşmada, ''terör örgütünün propagandasını yaptığı'' iddiasıyla hakkında dava açılan Ferhat Tunç beraat etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ferhat Tunç ve avukatları hazır bulundu. Savcı, mahkemeye sunduğu mütaalasında, sanığın konser sırasında yaptığı konuşmanın, katılanların beklentisine uygun olduğunu, söz konusu konuşma metninin bir sanatçı hassasiyeti olarak değerlendirilebileceğini belirterek, Tunç hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, verdiği kısa aranın ardından, sanık Tunç'un beraatına karar verdi. Tunç hakkında  Eruh Belediyesince 15 Ağustos 2009'da düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşmada ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak''iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24