-FERHAT TUNÇ'A BERAAT DİYARBAKIR (A.A) - 04.11.2010 - Eruh Belediyesince düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşmada, ''terör örgütünün propagandasını yaptığı'' iddiasıyla hakkında dava açılan Ferhat Tunç beraat etti. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ferhat Tunç ve avukatları hazır bulundu. Savcı, mahkemeye sunduğu mütaalasında, sanığın konser sırasında yaptığı konuşmanın, katılanların beklentisine uygun olduğunu, söz konusu konuşma metninin bir sanatçı hassasiyeti olarak değerlendirilebileceğini belirterek, Tunç hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme, verdiği kısa aranın ardından, sanık Tunç'un beraatına karar verdi. Tunç hakkında Eruh Belediyesince 15 Ağustos 2009'da düzenlenen ''1. Eruh-Çirav Doğa ve Kültür Sanat Festivali''nde yaptığı konuşmada ''örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasını yapmak''iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.