Ferhat Tunç'a 2 yıl hapis cezası

Tunceli'de yaptığı konuşma nedeniyle Malatya'da yargılanan sanatçı Ferhat Tunç'a "Terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verildi.



Mikail Pelit ve Cahit Özçelik'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Tunceli’de 1 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen işçi bayramı mitingine katılan ve burada yaptığı konuşma nedeniyle Malatya Özel Yetkili Savcılığı tarafından hakkında dava açılan sanatçı Ferhat Tunç’un yargılanmasına devam edildi.

Özel Yetkili 3.üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşma Tunç, avukatı Ercan Kanar ile katıldı. Duruşmada söz alan Tunç, 30 yıllık sanatçı olduğunu ve muhalif kimliği ile bilindiğini belirterek daha önce de söylediği şarkılar nedeniyle DGM’lerde yargılandığını söyledi. Yaptığı konuşmanın hiçbir suç unsuru taşımadığını ileri süren Tunç, hazırlanan iddianamede sadece belirli bölümlerin cımbızlanarak hakkında dava açıldığını bildirdi.

"Propagandasını yapmakla suçlandığım MKP, Tunceli’de seçimi boykot etmeseydi şuanda Milletvekili olurdum" diyen Tunç, açılan davada ve uygulanan süreçte konuşan insanların susturulduğunu savunarak, "Oysa bu ülkede ileri demokrasinin tesis edilmesi gerekir" dedi. Mahkemeden ceza çıkması halinde bir sanatçının ve mücadelesinin cezalandırılacağını ifade eden Tunç, hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç’un MKP terör örgütü propagandası yaptığını gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Tunç’un geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, yöneltilen suçu işlemeyi alışkanlık haline getirdiği ve suç işlemedeki ısrarı göz önüne alınarak cezada indirim yapılmayacağını açıkladı. Karar, Yargıtay tarafından onanırsa sanatçı Ferhat Tunç, cezaevine konulacak.

Kararı AİHM' göstereceğiz

Ferhat Tunç, üzücü bir kararla karşılaştığını anlatırken, "Burada cezalandırılan aslında sanat, bu ülkede yaşayan muhalif olan sanatçılardır" dedi. Tunç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özel Yetkili Mahkemelerle yapmaya çalıştıkları bir şey var bu ülkede; Kendilerinden olmayan, kendilerine muhalif olan insanları bir takım örgütlerle ilişkilendirip terörist ilan etmektir. Bugün bunu yaptılar. Seçimleri boykot eden bir örgütle nasıl ilişkilendirilip ve bu örgütün nasıl propagandasını yaptığım anlamış değilim. Örgüt seçimi boykot etmese şu an parlamentodaydım. Karar son derece siyasidir. Bana sorarsanız ÖYM’lerin 1937’de Seyit Rızalar’ı yargılayıp idam ettiren zihniyetten farkı yok. Seyit Rızalar’ı idam ettiler, bugün de Seyit Rıza’nın torunlarını yargılıyorlar. Sanatçı ve düşünürlerin, Türkiye’de bütün bu gelişmeler karşısında sessiz kalmamaya ve tutum almaya çağırıyorum."

Tunç’un avukatı Ercan Kanar’da, benzer davaların AİHM kararlarının olduğunu ve Yargıtay’dan onay çıkması halinde AİHM’e başvuracaklarını söyledi. Kanar, AİHM’in kendileri lehine karar vereceğinden emin olduklarını söyledi.