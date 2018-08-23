Ferhat Tunç Tunceli'deki yangının kontrol altına alındığı duyurdu: İşte tarihe not düşen kahramanlarımız

Tunceli Hozat'da 10 gündür devam eden orman yangını bölge halkı ve gönüllülerin müdahalesiyle söndürüldü. Sanatçı Ferhat Tunç yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tunç, Yangının söndürülmesinde yardım eden gönüllüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Tunç, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Yangının kontrol altına alındığı haberini vereyim" dedi. Tunç, "Ormanlarımızı yangın felaketinden kurtararak tarihe not düşen kahramanlarımız bunlar. Büyük bir cesaret ve inatla alevlere karşı büyük bir savaş yürüttük ve sonunda kazanan Dersim oldu. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Yaşamak Direnmektir!" ifadesini kullandı.