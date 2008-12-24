Ferhat Tunç serbest

Beyoğlu'nda kimlik soran polislerle tartıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ferhat Tunç ve arkadaşı İsmail Özen, sevkedildikleri Beyoğlu Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldılar.





Adliye çıkışında açıklamada bulunan Tunç, kendisinin kimlik gösterdiğini, ancak yanındaki Özen'in kimliğinin arabada olduğunu ve getirebileceğini söylemesi üzerine yere yatırılarak kelepçelendiğini belirterek şunları söyledi: "Ben kendimi tanıtıp kimliğimi gösterdim, ancak arkadaşımın kimliği 50 metre ilerdeki araçtaydı.



Kimliğini getirebileceğini söyledi ancak üzerine çullandılar ve yere yatırıp kelepçelediler. Taksim Polis Merkezi'ne götürülen arkadaşımı sormaya gittiğimde beni bir süre içeri almadılar. Daha sonra aşağı geldiğinde feci şekilde dövüldüğünü gördüm. Bana da sürekli 'vatan haini' diyerek ağır hakaretlerde bulundular. Orada işkence yaptıklarını söyledim ve bunun üzerine beni de gözaltına aldılar. Yapılan tam bir komploydu. İki gündür buz gibi bir yerde, pis kokulu bir yerde tutulduk. Şahsıma yönelik bir saldırıydı ancak bana bir şey yapamayınca arkadaşıma saldırdılar" dedi.



