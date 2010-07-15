-FERHAT TUNÇ İSTANBUL ADLİYESİNDE İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Müzisyen Ferhat Tunç, özel yetkili Van Cumhuriyet Savcılığınca açılan soruşturma kapsamında talimatla ifade vermek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Geçen yıl Temmuz ayında Tatvan'da düzenlenen bir konser sırasında yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenilen Tunç, avukatı ile geldiği adliyede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, bir sanatçı olduğunu ve sanatçıların işinin sadece eğlendirmek olmadığını ifade ederek soruşturma konusu olan sözlerini burada da tekrarladığını söyledi. Ferhat Tunç'un öğleden sonra ifade vereceği bildirildi.