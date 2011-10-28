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Ferhat Tokay helikopterle Van'a götürüldü VAN (A.A)

28 Ekim 2011 10:27

-Ferhat Tokay helikopterle Van'a götürüldü VAN (A.A) - 28.10.2011 - Erciş'te arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 108 saat sonra enkazdan çıkarılan Ferhat Tokay, ilk müdahalenin ardından helikopterle Van'a götürüldü. Van Yolu Caddesi'ndeki Sevgi Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmalarında Afyon sivil savunma ekiplerince kurtarılan, yaşının 12, isminin ise Ferhat olduğunu ifade eden yaralı Tokay'a ilk müdahale Kırıkkale Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerince yapıldı.  Sahra Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tokay, daha sonra helikopterle Van'a götürüldü.

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