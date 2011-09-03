T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''Ferhat'', ''Şirin''ini kaybetti KOCAELİ (A.A)

03 Eylül 2011 20:29

-''Ferhat'', ''Şirin''ini kaybetti KOCAELİ (A.A) - 03.09.2011 - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nda 5 yaşındaki hamile dişi aslan ''Şirin'', doğum sırasında karnındaki 9 yavrusuyla birlikte öldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hamile olduğu için parkta gözetimde tutulan ''Şirin''e, 31 Ağustos'ta doğum sancılarının başlaması üzerine veterinerler müdahale etti. Beş yavrusu ölü doğan Şirin, daha sonra yeniden gözetime alındı.  Çok bitkin olduğu için herhangi bir müdahale yapılamayan dişi aslanın iyice halsiz düşmesi üzerine veteriner hekimlerce ''Şirin''in karnındaki ölü 4 yavru çıkartıldı. Daha sonra yapılan müdahaleye rağmen dişi aslan kurtarılamadı. Parkın danışmanlığını yürüten biyolog ve hayvanat bahçeleri uzmanı Dr. Alexander Brouwer, AA muhabirine, aslanların 2 ila maksimum 6 yavru dünyaya getirdiğini söyledi. ''Şirin''in karnında 9 yavru bulunmasının olağanüstü olduğuna dikkati çeken Brouwer, '' Zaten 6'sı ideal ölçülerde, diğer 3'ü ise küçüktü. Dünyadaki hayvanat bahçeleri ve koruma merkezleri hakkında güncel bilgi sahibi biri olarak, kariyerim ve hayatım boyunca, aslanlarda, bir batında 9 yavru ile hiç karşılaşmadım, böyle bir şey de duymadım'' diye konuştu. Bu arada, ''Şirin''in eşi ''Ferhat'ın, bakıcıları tarafından bir takım sosyal zenginleştirme programları kapsamında verilen oyuncaklarla sakinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24