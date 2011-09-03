-''Ferhat'', ''Şirin''ini kaybetti KOCAELİ (A.A) - 03.09.2011 - Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Darıca Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nda 5 yaşındaki hamile dişi aslan ''Şirin'', doğum sırasında karnındaki 9 yavrusuyla birlikte öldü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hamile olduğu için parkta gözetimde tutulan ''Şirin''e, 31 Ağustos'ta doğum sancılarının başlaması üzerine veterinerler müdahale etti. Beş yavrusu ölü doğan Şirin, daha sonra yeniden gözetime alındı. Çok bitkin olduğu için herhangi bir müdahale yapılamayan dişi aslanın iyice halsiz düşmesi üzerine veteriner hekimlerce ''Şirin''in karnındaki ölü 4 yavru çıkartıldı. Daha sonra yapılan müdahaleye rağmen dişi aslan kurtarılamadı. Parkın danışmanlığını yürüten biyolog ve hayvanat bahçeleri uzmanı Dr. Alexander Brouwer, AA muhabirine, aslanların 2 ila maksimum 6 yavru dünyaya getirdiğini söyledi. ''Şirin''in karnında 9 yavru bulunmasının olağanüstü olduğuna dikkati çeken Brouwer, '' Zaten 6'sı ideal ölçülerde, diğer 3'ü ise küçüktü. Dünyadaki hayvanat bahçeleri ve koruma merkezleri hakkında güncel bilgi sahibi biri olarak, kariyerim ve hayatım boyunca, aslanlarda, bir batında 9 yavru ile hiç karşılaşmadım, böyle bir şey de duymadım'' diye konuştu. Bu arada, ''Şirin''in eşi ''Ferhat'ın, bakıcıları tarafından bir takım sosyal zenginleştirme programları kapsamında verilen oyuncaklarla sakinleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.