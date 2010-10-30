Ferhat Sarıkaya'nın geri dönüş umudu

T24 - Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara geri dönüş umudu. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili hazırlanan uyum yasasında düzenlemeye gidildi. Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılara geri dönüş için önce kurula başvurma hakkı tanınıyor.



Başvuru yapması beklenenlerin başında, Eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya Şemdinli olaylarında hazırladığı iddianamede, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ı, 7. Kolordu Komutanlığı yaptığı dönemde "suç işlemek için çete kurmak"la suçladı. CNN Türk'te yayınlanan haber şöyle:



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, bu iddianame sonrası savcı Sarıkaya'yı, "mesleki yeterlilikten uzak olduğu" gerekçesiyle meslekten ihraç etti.



Şimdi savcı Sarıkaya için mesleğe geri dönüş yolu açıldı. Bu yolu açan, HSYK'nın yapısını düzenleyen yasa tasarısı.



Meclis başkanlığına sunulan tasarıda, Anayasa'ya eklenen HSYK'nın meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yoluna başvurma hakkı düzenlendi.



Ve ihraç edilenlere geri dönüş için doğrudan HSYK'ya başvuru imkanı tanındı. Başvurunun tasarı yasalaştığı tarihten itibaren 60 gün içinde yapılması gerekiyor.



Kurul başvuruyu kabul ya da reddedecek. Eğer kabul ederse ihraç kararı kaldırılacak, bu karar kesin olacak, yani karşı dava açılamayacak.



Ama HSYK, mesleğe geri aldığı hakim ya da savcı hakkında, ihraca konu eylemi nedeniyle başka bir disiplin cezası uygulayabilecek. Örneğin daha önce görev yaptığı yeri değiştirebilecek.



Eğer kurul başvuruyu reddederse, bu kez Danıştay'a dava açma hakkı tanınıyor.



Eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya'nın, geri dönüş için kurula başvuracağı belirtiliyor.



Kurula başvuru yapması beklenen bir diğer isim de, Adana Cumhuriyet Savcısı Sacit Kayasu. Savcı Kayasu da, 2000 yılında iddianame hazırlayarak 12 Eylül darbesini yapanlar yargılansın demişti.



Kayasu 2003 yılında HSYK kararı ile meslekten ihraç edildi.



Bir diğer isim de Mersin Gülnar Hakimi Arzu Özpınar.



O da HSYK tarafından "özel yaşam tarzı" gerekçe gösterilerek meslekten ihraç edilmişti.



Özpınar kendini savunmak için bekaret raporu almak zorunda kalmış, daha sonra açtığı davada da AİHM'de Türkiye'yi mahkum ettirmişti.





