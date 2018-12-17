“Ferhat Göçer ve Burhan Şeşen'i FETÖ'cü yapan isim Asım Gökmen”

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu köşe yazısında şarkıcılar Ferhat Göçer ve Burhan Şeşen’in kayıtlara nasıl ‘FETÖ’cü olarak geçtiklerini yazdı.

Şarkıcı Asım Gökmen‘in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 155’e ve savcılığa Ferhat Göçer’in ‘FETÖ’ üyesi olduğuna dair ihbarda bulunduğunu yazan Eyüboğlu, Gökmen’in aynı şekilde Burhan Şeşen’i de ‘FETÖ’cü ilan ettiğini yazdı. İki şarkıcının da tazminat davası açtığını, Ferhat Göçer’in 10 bin TL kazandığına değinen Eyüboğlu, Burhan Şeşen’in davasının henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Ali Eyüboğlu’nun sosyal medya hesabı Instagram'da da paylaştığı yazısının ilgili bölüm şöyle:

“Şarkıcı Asım Gökmen,15 Temmuz darbe girişiminden sonra 155’e ve savcılığa Ferhat Göçer’in FETÖ üyesi olduğu ihbarında bulundu.

Göçer, 20 Ekim 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınınca, iftiracıya tazminat davası açtı. Dava iki yılda sonuçlandı.

Mahkeme, iddiasını ispat edemeyen Gökmen’i, 10 bin TL tazminata mahkum etti. Ancak Gökmen hakkında bir tazminat davası daha var. Çünkü Gökmen, asılsız ihbarıyla Ferhat Göçer’in polis tarafından gözaltına alınmasından bir ay sonra Burhan Şeşen’i de FETÖ’cü ilan etti.

Şarkıcı, bir söyleşisinde MÜYORBİR ve Başkanı Burhan Şeşen’i hedef gösterip, “Toplanan milyonlarca liranın akıbeti belli değil. FETÖ’ye mi gidiyor?” dedi.

Bu iddiaya sert tepki gösteren Şeşen’in, Gökmen hakkında açtığı 50 bin TL’lik tazminat davası sonuçlanmadı ama onun da eli kulağında…

Bir ay arayla iki şarkıcı hakkında FETÖ’cü suçlaması yapan Gökmen hakkındaki bu davanın nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum.

Yalanla, iftirayla insanların şerefiyle oynamanın cezası, 10 bin TL değil, daha ağır olmalı ki, başkalarına da yapmasınlar aynısını.”