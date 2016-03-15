T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ferhat Göçer: Ankara'daki patlama sebebiyle konserlerimizi iptal ettik

Göçer, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, konserlerini iptal ettiklerini duyurdu

15 Mart 2016 01:28

Sanatçı Ferhat Göçer, Ankara'daki 14 Mart Tıp Bayramı konserlerini iptal ettiklerini açıkladı. Göçer, "Yaşadığımız acı sebebiyle konserlerimizi iptal ettik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tıp Bayramı sebebiyle Külliye'de düzenlediği organizasyonda, "Kızılay'daki patlama olmasaydı Ferhat Göçer'i dinleyecektik" demişti.

CNN Türk’ün yaptığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorlarla akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dün bazı arkadaşlarının akşam geç saatlerinde "İptal mi etsek?" diye sorduğunu, kendisinin de "Bu teröristleri mi sevindireceğiz? Biz yolumuza aynen devam edeceğiz" dediğini aktaran Erdoğan, "Ferhat Göçer'i dinleyecektik, onu bir başka zaman da dinleriz. Fakat biz, bu birlikteliğimizi bir araya gelerek sürdüreceğiz. Onları da sevindirmeyeceğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

Ferhat Göçer de Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Ferhat Göçer’in yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'nin kalbinde patlayan bu bomba sadece Ankara'da değil, ülkemizin her karış toprağında yaşayan tüm insanlarımızın kalbinde patlamış, tüm yürekleri parçalamıştır. 80 milyon içeride daha fazlası dışarıda olmak üzere, ülkesini insanını seven herkes yastayız. Bir hekim olarak terörü yapanı, destekleyeni, terör üstünden siyaset yapanı lanetliyor, masum insanlarımızın canına kıyan, insanlarımızın milli birlik ve beraberlik, inançlarına vatanımızın bölünmez bütünlüğüne el uzatanların gerek bu dünyada gerek öbür dünyada çekebilecekleri en büyük azabı çekmelerini diliyorum." 

ETİKETLER

ferhat göçerhabercumhurbaşkanı erdoğanpatlamakonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24