Ferhat Göçer: Ankara'daki patlama sebebiyle konserlerimizi iptal ettik

Sanatçı Ferhat Göçer, Ankara'daki 14 Mart Tıp Bayramı konserlerini iptal ettiklerini açıkladı. Göçer, "Yaşadığımız acı sebebiyle konserlerimizi iptal ettik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tıp Bayramı sebebiyle Külliye'de düzenlediği organizasyonda, "Kızılay'daki patlama olmasaydı Ferhat Göçer'i dinleyecektik" demişti.

CNN Türk’ün yaptığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde doktorlarla akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Dün bazı arkadaşlarının akşam geç saatlerinde "İptal mi etsek?" diye sorduğunu, kendisinin de "Bu teröristleri mi sevindireceğiz? Biz yolumuza aynen devam edeceğiz" dediğini aktaran Erdoğan, "Ferhat Göçer'i dinleyecektik, onu bir başka zaman da dinleriz. Fakat biz, bu birlikteliğimizi bir araya gelerek sürdüreceğiz. Onları da sevindirmeyeceğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuşmuştu.

Ferhat Göçer de Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Ferhat Göçer’in yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye'nin kalbinde patlayan bu bomba sadece Ankara'da değil, ülkemizin her karış toprağında yaşayan tüm insanlarımızın kalbinde patlamış, tüm yürekleri parçalamıştır. 80 milyon içeride daha fazlası dışarıda olmak üzere, ülkesini insanını seven herkes yastayız. Bir hekim olarak terörü yapanı, destekleyeni, terör üstünden siyaset yapanı lanetliyor, masum insanlarımızın canına kıyan, insanlarımızın milli birlik ve beraberlik, inançlarına vatanımızın bölünmez bütünlüğüne el uzatanların gerek bu dünyada gerek öbür dünyada çekebilecekleri en büyük azabı çekmelerini diliyorum."