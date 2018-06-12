Ferhat Encü'ye "asker veya emniyet teşkilatını aşağılamak” suçundan 10 ay hapis cezası

Milletvekilliği düşürülen eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'ye, evini aratmadığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, cezayı para cezasına çevirdi.
HDP’nin başka bir davadan aldığı ceza nedeniyle milletvekilliği düşürülen Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün, evini aratmadığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Şırnak’ın İdil ilçesinde, 2016 yılının Şubat ayında gerçekleştirilen hendek operasyonları sırasında bulunduğu evin aranmasına izin vermediği öne sürülen Encü, duruşmaya Kandıra Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Encü’ye, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak” suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hapis cezasını para cezasına çevirdi. (DHA)