"Ferhat Encü, Meclis'te Roboski'nin fotoğrafıydı; gözlerinin önünde olmasını kaldıramadılar"

Roboskililer HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nun vekilliğinin düşürülmesine “Encu, Meclisteki Roboskî’nin fotoğrafıydı. Bu fotoğrafın gözlerinin önünde olmasını kaldıramadılar” sözleriyle tepki gösterdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Ferhat Encu’nün vekilliği, hakkında verilen hapis cezasının Antep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 2017’nin ekim ayında onaylanmasının ardından önceki gün düşürüldü. HDP’li Encu, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere’ye bağlı Roboski köyünde, savaş uçakları bombardımanı sonucu 34 kişinin yaşamını yitirdiği katliamda kardeşi Serhat Encu ile 19 yakınını kaybeden bir isim.

Roboskîli ailelerin verdiği adalet mücadelesine yıllardır öncülük eden Encu, katliama ilişkin açılan davalarda iç hukuk yollarının tükenmesi üzerine davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımıştı.

Encu, “örgüt propagandası” ve “İl İdaresi Kanunu’na aykırılık” suçundan dolayı çarptırıldığı 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasından dolayı, 17 Şubat 2017 tarihinden beri Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu. HDP’li Encu’nun vekilliğinin düşürülmesi, Roboskililerin tepkisine yol açtı.

"Adalet mücadelemize daha güçlü sarılacağız”

OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Roboski-Der Başkanı Veli Encu, kararı “Roboskîli ailelerin sürdürdüğü adalet mücadelesine yönelik” olarak değerlendirdi. HDP’li vekilin Roboskîli aileler ve Kürt halkı tarafından seçildiğine vurgu yapan Veli Encu, “Bizim nezdimizde Ferhat Encu’nun vekilliği düşürülemez. Roboskîli ailelerin adalet mücadelesinin sürdürücüsü olduğu için Encu hakkında böylesi bir karar alındı” diye konuştu.

Katliamın faillerinin halen bulunmadığını hatırlatan Encu, “Vekilliğin düşürülmesi, katliamının Ankara’nın karanlık dehlizlerinde bırakılmasının bir parçasıdır. Katliamın aydınlatılması ve faillerin yargılanması için dedi.

‘Biz seçtik, biz düşürebiliriz’

Ailelerden Hikmet Alma ise, bugüne kadar kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğine işaret etti.

“HDP, Roboskî’nin adalet mücadelesi Mecliste sürdürülsün diye ailelere bir fırsat verdi. Roboskîli ailelerin parlamentoya girmesinin yolu açıldı” diyen Alma, HDP’li Encu’nun katliamın aydınlatılması için verdiği mücadeleye dikkat çekti. Encu’nun Meclisteki “Roboskî fotoğrafı” olduğunu söyleyen Alma, şu değerlendirmede bulundu: “Roboskî fotoğrafının gözlerinin önünde olmasını kaldıramadılar. Encu, bizim vekilimiz ve irademizdir. Sadece biz değil, Şırnak halkı Roboskî’yi temsilen Encu’yu Meclise gönderdi.”

Katliamın üzerinden geçen yıllara rağmen bir tek askerin dahi ifadesinin alınmadığını kaydeden Alma, “Ancak hukuk Encu için işliyor” dedi. Baskıların kendilerini yıldıramayacağının altını çizen Alma, “Yargının güdümle çalıştığı bir dönem yaşıyoruz. Roboskî’ye adalet sağlanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ferhat Encu bizim için milletvekilidir. Onu biz seçtik ve onu biz düşürebiliriz” ifadelerini kullandı.