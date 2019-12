Ferhat: Arda'dan kopya çekmeye çalışırdım

Trabzonspor'un, Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç oyuncusu Ferhat Öztorun, lise yıllarında Galatasaraylı Uğur Uçar ve Arda Turan ile aynı sırada birlikte oturduklarını belirterek, “Arda'nın dersleri oldukça iyiydi. Ben ondan kopya çekmeye çalışırdım, ama yazısı çok kötü olduğu için okuyamazdım” dedi.



Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor Dergisi'nin Ekim ayı sayısındaki röportajında, futbola başlangıcını, Galatasaray altyapısındaki ve lisede geçirdiği yıllar ile hedeflerini anlattı.



Galatasaray altyapısında oynayan Uğur, Arda, Cafer Can, Mülayim gibi oyuncularla Şehremeni Lisesi'nde aynı sınıfta okuduklarını ifade eden Ferhat Öztorun, “Profesyonel olduğumuz için okul takımında oynayamamıştık. Lisenin ilk döneminde karneyi elime aldığımda 7-8 zayıf vardı. Ben evdekilere 3 tane zayıfım gelebilir demiştim. Ama onlar 3'e bile tepkiliydiler. Acaba kalacak mıyız derken liseyi bitirdim. Kamplar, milli takımlar falan derken hep rapor alıyorduk. Yani 3 yıllık okula en fazla 2 öğretim yılı kadar gitmişizdir” diye konuştu.

Liseden sonra milli futbolcu oldukları için yetenek sınavına girdiklerini kaydeden Ferhat, “Benimle birlikte yetenek sınavını geçen diğer sporcu Serdar Özkan oldu. Arda ve Uğur elendi. Biz de Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'ne girdik. Ancak, bugünkü şartlarda bir sporcunun üniversiteden mezun olması çok zor” dedi.



Lise döneminde yaramaz olmadığını ancak biraz fazla konuştuğunu anlatan Ferhat, şöyle devam etti:



“Böyle olunca kanaat notları düşük olurdu. İkinci dönemde ise kanaat notlarımı yükseltmek için epeyce uğraşırdım. En iyi Uğur ve Arda ile anlaşıyordum. Aynı sırada oturuyorduk. Arda'nın dersleri oldukça iyiydi. Ben ondan kopya çekmeye çalışırdım. Ama yazısı çok kötü olduğu için okuyamazdım. Okuyabildiğim kadarını yazardım. Okunmayacak o yazısını hocalar nasıl okur ve her seferinde en yüksek puanı alırdı, bir türlü anlam veremezdik. Üç kelimesiyle sayfayı doldururdu. Kocaman yazardı harfleri. Ona rağmen okunmazdı” diye konuştu.



-“AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM”-



Ferhat, Avrupa'ya gitmek istediğini belirterek, “Bunun için önce burada kendimi ispatlamam gerek. Türkiye'de Trabzonspor'da devam etmek isterim. Ancak bir yere gideceksem Avrupa olmasını arzularım. O zaman hedefime ulaşmış olurum. Buraya geldiğim ilk günden beri bunu dile getiriyorum” dedi.



Milli Takım'ın bütün kategorilerinde oynadığını ifade eden Ferhat, “Bir tek (A) Takım kaldı. Orada oynamayı her futbolcu ister. Ben iyi bir performans yakalayıp o performans çizgisini koruduğum sürece o formayı da giyeceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.



-“REKABET BAŞARIYI GETİRİR”-



Ferhat, ne zaman rekabet halindeyse kendisini iyi hissettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



“İyi olmak için birinin sizi tetiklemesi gerekir. Tek başına olduğunuz bir yerde ne olursa olsun başarılı olamazsınız. Tek başınıza olduğunuzda kötü oynasanız bile düzeltmek için yeterince çaba sarf edemezsiniz. Bu durum ikinci ve üçüncü maça da yansıyabilir. Ancak arkanızdan gelen birinin olduğunu bilmek, toparlanmanıza yardımcı olabilir. Rekabet performansın üst seviyeye çıkmasını sağlar. Cale, Hırvat Milli Takımına gidiyor ve iyi de bir futbolcu. Ben de kendime güveniyorum. İkimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Hoca hangimiz hakkında karar kılarsa o oynuyor.”



Ferhat, Fenerbahçeli Roberto Carlos'un iyi futbolcu olduğunu, ancak kendisinin Norveçli sol bek John Arne Riise'ye daha çok beğendiğini ifade ederek, “Daha kalifiye, daha estetik. Carlos, çok güçlü ama ben Riise'yi daha çok beğeniyorum. Bu arada beni Ergün Penbe'ye çok benzetirler. Bu da benim hoşuma giderdi” diye konuştu