-FERGUSON'DAN DÜĞÜN SİTEMİ LONDRA (A.A) - 11.05.2011 - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un eski eşi York Düşesi Sarah Ferguson, geçen ay sonunda yapılan İngiliz Kraliyet düğününe davet edilmemesini "zor bir durum" olarak değerlendirdi. Ferguson, ünlü Amerikalı televizyon sunucu Oprah Winfrey'in programına katılarak, "davet almamanın zor olduğunu" belirterek, "Orada kızlarımla birlikte olmak isterdim. Birlikte giyinerek, bir aile olarak oraya gitmek isterdim" dedi.' Sarah Ferguson, geçen ay sonunda Londra'daki Westminster Kilisesinde evlenen Prens William ve Kate Middleton'ın düğünlerine davet edilmemişti. Düğüne York Düşesinin eski kocası Prens Andrew ve kızları Prenses Beatrice ile Eugenie katılmıştı. Düğün sabahı eski eşi ve kızlarıyla telefonda görüştüğü kaydeden Ferguson, o gün Tayland'da olduğunu söyledi. York Düşesi, bununla birlikte geçmişte yaptığı hataları kabul ederek, "düğüne davet edilmemesinin oldukça doğru bir karar olduğunu" ifade etti. Sarah Ferguson'la ilgili son skandal geçen yıl, Prens Andrew ile iş görüşmesi ayarlayacağı gerekçesiyle, 500 bin sterlin para almak için yaptığı pazarlığın gizli kamera kaydıyla belgelenmesiyle ortaya çıkmıştı. Ferguson, Türkiye'ye gelerek bir çocuk yuvasında yaptığı gizli çekimlerle de tartışmalara neden olmuştu. Prens Andrew ile Sarah Ferguson 1986 yılında evlenmiş, 1996'da ise resmen boşanmıştı. Çiftin iki kızları bulunuyor.