Ferguson'da olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Ferguson kentinde Michael Brown adlı silahsız bir siyah gencin beyaz bir polis tarafından öldürülüşünün birinci yıl dönümünde çıkan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Protestolarda, Tyrone Harris adlı 18 yaşındaki bir siyahın vurulmasından sonra durumun gergin olduğu belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Harris, Pazar akşamı kentte polis ile göstericiler arasında yaşanan çatışmada ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

Savcılık, Harris'e polis memurlarına saldırmak da dahil 10 ayrı suçlama yöneltti.

St. Louis polisi, iki rakip grubun çatışmaya başladığını ve bir memurun "Ağır saldırı kalması üzerine silahını kullandığını" belirtmişti.

Harris'in babası oğlunun olay sırasında silahsız olduğunu ve rakip çeteler arasındaki çatışmada arada kaldığını iddia etti.

Olayların dün de devam etmesi üzerine, aralarında insan hakları savunucularının da olduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.

4 buçuk dakikalık saygı duruşu

18 yaşındaki silahsız ve siyah Michael Brown, geçen yıl beyaz bir polis memuru olan Darren Wilson tarafından vurularak öldürülmüştü. Brown'un vurulması ABD'nin çeşitli kentlerinde protesto edilmiş ve polisin ırkçı tutum sergilediğini düşünen göstericiler ülke çapında bir hareketi tetiklemişti.

Brown'u vuran polis memuru Darren Wilson, ABD Adalet Bakanlığı'nca suçsuz buluanrak aklanmıştı.

Brown'un öldürülüşünün yıldönümü olan Pazar günü West Florissant Avenue'de büyük bir kalabalık toplanmış, Michael Brown'un vurulduğu yerde 4 buçuk dakika saygı duruşunda bulunmuştu.

4 buçuk dakika, Brown'un vurulduktan sonra yerde bırakıldığı süreye tekabül ediyor.