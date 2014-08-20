Ferguson'da 90 yaşındaki protestocu gözaltına alındı

Ferguson’da 18 yaşındaki siyah genç Michael Brown’ın silahsız olmasına rağmen polis tarafından 6 el ateş edilerek öldürülmesi nedeniyle başlayan protestolara katılan, 90 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı.

Polisin 'dağılın' çağrısına uymayan Hedy Epstein isimli kadın Pazartesi günü gözaltına alınan sekiz kişiden biri oldu.

İngiliz Independent gazetesine konuşan Epstein polisin kasıtlı olarak insanları kışkırttığını ve şiddet olaylarını körüklediğini söyledi.

Protestoların yaşandığı bir başka nokta olan St. Louis’de yaşayanve Yahudi soykırımından kurtulduğunu belirten Epstein Gazze’ye destek için yapılan eylemlere katılmasıyla da tanınıyor. Serbest bırakılan yaşlı kadının 21 Ekim’de duruşması görülecek