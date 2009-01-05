Ferguson: 'Tevez ayrılabilir'



Carlos Tevez’in Manchester United’daki geleceği Sir Alex’in son açıklamalarıyla daha da belirsiz bir hale geldi.



Tevez’in kiralık kontratı sezon sonunda sona erecek ve United oyuncunun 35 milyon avroluk bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmıyor. Bunun yanı sıra gelen haberlere göre oyuncunun maaşı ile de ilgili anlaşmazlıklar bulunuyor.



Başta Real Madrid olmak üzere birçok kulübün ismi Tevez ile anılırken, Daily Star Sunday’e konuşan Sir Alex Ferguson oyuncunun ayrılabileceğini söyledi.



“Biz kendi bildiğimiz şekilde çalışıyoruz ve yapabileceğimiz her şey bundan ibaret. Eğer ayrılırsa, ayrılır. Kalırsa yola devam ederiz. Bu hoş değil ancak hayatta bunlar olur. Carlos kalmak istiyor. Burada mutlu, bunu diğer oyunculara da söylüyor”



Her ne kadar Berbatov’un gelişiyle takımdaki yerini kaybetse de Tevez’in takımdan ayrılması sürpriz olarak karşılanmakta.



Geçen yıl duble yapan takımın çok önemli bir parçası olsa da Arjantinli oyuncu, bu sezon sadece sekiz maçta ilk 11 başladı ve iki gol kaydedebildi.



Tevez aynı zamanda Southampton ile oynanan FA Cup maçını da ailevi sebeplerle Güney Amerika’ya dönmek zorunda olduğu için kaçırmıştı.