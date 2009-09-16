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Spor

Ferguson: Burada maç kazanmak çok zor

Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson ise evden uzakta bir yerde kazanmanın çok iyi olduğunu söyledi.

16 Eylül 2009 03:00

Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson ise evden uzakta bir yerde kazanmanın çok iyi olduğunu söyledi.

Burada maç kazanmanın çok zor olduğunu vurgulayan Ferguson, ''Atmosfer çok güçlü. İkinci yarıya iyi başladık. İlk dakikada golü atmalıydık. Valencia çok iyi oynadı. Ondan memnunum. Scholes'ün golü hazırlanışı itibariyle güzeldi'' dedi.

İskoç teknik adam, Beşiktaşlı taraftarların inanılmaz olduğunu ve tüm gece susmadıklarını dile getirdi.

Ferguson, kamuoyunda farklı biçimde bir galibiyetin beklendiğini, alınan galibiyetten dolayı mutlu olup olmadığı sorusunu ise ''3 puan 3 puandır. Bundan memnunuz. İlk maç olduğu için kolay değil. 1-0'dan memnunum'' diye yanıtladı

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