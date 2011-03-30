-FERENÇVAROŞ 1 AVROYA SATILDI BUDAPEŞTE (A.A) - 30.03.2011 - Macaristan'ın ''Yeşil Kartallar'' olarak bilinen efsane takımı Ferençvaroş, 1 Avroya satıldı. 1899 yılında kurulan, Macaristan'da kazandığı 28 lig şampiyonluğu ve 20 kupanın yanı sıra, 1964-1965 sezonunda ünlü İtalyan ekibi Juventus'u finalde 1-0 yenerek Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nı (bugünkü adıyla UEFA Avrupa Ligi) kazanan yeşil-beyazlılar, 1975 yılında da Avrupa Kupa Galipleri Kupası finalinde mücadele etti. Ferençvaroş finalde Dinamo Kiev'e 3-0 yenilerek ikincilikte kaldı. Macar futbolunun efsane isimlerinden Sandor Kocsis ve Zoltan Czibor gibi isimlerin de formasını giydiği Ferençvaroş, ülkenin en fazla taraftara sahip kulübü durumunda. Son yıllarda ciddi mali kriz yaşayan Macar kulübü, 2008 yılında İngiliz işadamı Kevin McCabe tarafından 33 milyon Avro'ya satın alındı. Fakat buna rağmen içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı bir türlü aşamadı. İngiliz işadamı 33 milyon Avro'ya aldığı kulübü 19 milyon Avro'ya satmak istediğini duyurdu. Fakat bu fiyata da alıcı çıkmayınca, Kevin McCabe, sürekli zarar eden Ferençvaroş Kulübü'nü, ZRT firmasına 1 Avro gibi sembolik bir fiyata sattı. Kevin McCabe, Macaristan medyasına yaptığı açıklamalarda, Macaristan'da en fazla taraftar kitlesine sahip ve en fazla lig şampiyonu olan Ferençvaroş'u almakla hata ettiğini belirterek, Macaristan'da sponsorların verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu nedenle bu ülkeden çıkma kararı aldığını söyledi.