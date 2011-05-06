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Spor

FERDINAND'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ LONDRA (A.A)

06 Mayıs 2011 18:35

-FERDINAND'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ LONDRA (A.A) - 06.05.2011 - İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Beşiktaş taraftarına övgü yağdırdı. Ferdinand, kulübün resmi internet sitesinde yer alan röportajında, ''En iyi deplasman atmosferini nerede yaşadığı'' sorusuna, ''Beşiktaş... 2009 yılındaki maçta oynamadım ancak stattaydım. Geceyi maç yerine taraftarları izleyerek geçirdim'' yanıtını verdi. En beğendiği deplasman stadının Celtic Park olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, ''Old Trafford Stadı'ndaki en unutamadığı atmosferin ne olduğu'' sorusuna verdiği yanıtta, 2008 yılında Barcelona ile yaptıkları maçta çok fazla baskı altında oynadıklarını, ancak taraftarlarının kendilerini büyük bir destekle motive ettiğini vurguladı. Kariyerinde Moskova'da oynadıkları Şampiyonlar Ligi finali ile Roma'yı 7-1 yendikleri maçların farklı bir yeri olduğunu dile getiren Ferdinand, kendisini en çok Raul'un zorladığını, İspanyol futbolcunun sürekli hareket halinde olduğunu kaydetti.

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