'Ferdi yüzünden 30 yıl topuklu giyemedim'

Ferdi Tayfur tarafından aldatılmayı bir türlü gururuna yediremediğini söyleyen Nazır şöyle konuştu:"Ferdi'yi affedemediğim nokta 15 yıl boyunca o kadınla beni aynı anda idare etmiş olmasıydı. Şimdi kadını ve yeni doğan çocuğunu alıp bir üst sokağıma yerleşti. Ben de evi satılığa çıkarttım. 30 yılımı benden çalan adamın yüzünü görmek istemiyorum. Televizyonda gördüğümde 'zap' yapıyorum, takside şarkısı çaldığında 'kardeş değiştir şu adamı' diyorum" şeklinde konuştu. İhanetin ardından psikolojik tedavi gördüğünü ve anti depresan hap kullandığı için kilo aldığını söyleyen Necla Nazır "Siz bir elmanın iki yarısı gibiydiniz" şeklindeki yoruma da şu cevabı verdi: Ne elması! Huyu huyuma boyu boyuma uygun değildi. Biliyorsunuz benden kısaydı. 30 yıl topuklu giyemedim.