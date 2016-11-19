Ferdi Tayfur'un kızının yeni albümü korsanların eline geçti

17 Kasım’da piyasaya çıkan yeni albümü “Babamın Şarkıları”, müzik korsanlarının eline geçti.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 17 Kasım'da çıkan yeni albümünün korsanlar tarafından çalındığını söyledi. Tayfur, "17 Kasım’da piyasaya çıkan yeni albümü 'Babamın Şarkıları', müzik korsanlarının eline geçti" dedi.



Çalışmadaki şarkılar daha albüm çıkmadan internete düştü.

Babası Ferdi Tayfur’un doğum günü için özel olarak hazırladığı albümün çalınması karşısında büyük üzüntü yaşayan şarkıcı, yapım şirketi ile birlikte yasal işlem başlattı.