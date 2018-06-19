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Ferdi Tayfur'a böbrek yetmezliği teşhisi

Sanatçının Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi

19 Haziran 2018 15:36

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Sanatçı, ömrü boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanarak tedavi olacak.

Günaydın'dan Okan Filizçay'ın haberine göre, arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Böbrek yetmezliği teşhisi konulan Tayfur, hayatı boyunca haftada bir kez diyaliz makinesine bağlanacağı iddia ediliyor. İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören sanatçının bakımını, şimdilik yardımcıları yapıyor.

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