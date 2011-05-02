T24- Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur yüz felci geçirdi. Doktorlar, Tayfur'un şarkı söylemesini yasakladı.



Şeker hastası olan ve geçtiğimiz yıl Dalaman’da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a doktorları en az bir yıl sahne yasağı koydu.

Ünlü şarkıcı daha önce de ayaklarından rahatsızlanıp uzun süre tedavi görmüştü.

Yıllardır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Tayfur, "Şimdi de geçirdiğim kısmi yüz felci için fizik tedavi görüyorum. Doktorlar sürekli dinlenmemi, bir süre şarkı söylemememi istediler. Sağlığıma yeniden kavuşmak için mücadele ediyorum" dedi.

