Ferdi Tayfur Marmaris’te konser verdi

Şarkıcı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.



Ferdi Tayfur, MHP Marmaris İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Atatürk Meydanı'nda vereceği konsere, yoğunluk nedeniyle kıyıya yanaşan tekneyle geldi.



Şarkıcı Tayfur, 27 yıldır Marmaris'te yaşadığını belirterek, Marmarislilere "Hemşehrilerim" diye hitap etti.



Hayranları, Tayfur'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Konserde, kalabalık nedeniyle bazı seyircilerin bayıldığı görüldü. Bayılan seyirciler, vatandaşlar tarafından konser alanından çıkarılarak ambulanslara alındı.



Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan şarkıcı, kalabalık nedeniyle konser alanından yine tekneyle ayrıldı.



(AA)

