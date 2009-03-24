T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ferdi Tayfur Marmaris’te konser verdi

Şarkıcı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.

24 Mart 2009 02:00

Şarkıcı Ferdi Tayfur, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verdi.

Ferdi Tayfur, MHP Marmaris İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında, Atatürk Meydanı'nda vereceği konsere, yoğunluk nedeniyle kıyıya yanaşan tekneyle geldi.

Şarkıcı Tayfur, 27 yıldır Marmaris'te yaşadığını belirterek, Marmarislilere "Hemşehrilerim" diye hitap etti.

Hayranları, Tayfur'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Konserde, kalabalık nedeniyle bazı seyircilerin bayıldığı görüldü. Bayılan seyirciler, vatandaşlar tarafından konser alanından çıkarılarak ambulanslara alındı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan şarkıcı, kalabalık nedeniyle konser alanından yine tekneyle ayrıldı.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24