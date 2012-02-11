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Ferdi Tayfur ile Ata Demirer arasındaki senaryo tartışması büyüdü

Ferdi Tayfur, ''Lambalı Saz'' adlı senaryosunu Ata Demirer'e yolladığına dair belgeyi gösterdi.

11 Şubat 2012 23:58

 

T24 - Ferdi Tayfur, geçen hafta ünlü komedyen Ata Demirer’in 2010 yılında kendisine okuması için gönderdiği “Lambalı Saz” isimli senaryosunun temasını çalarak son filmi “Berlin Kaplanı”nda kullandığını iddia etmişti. Ata Demirer ise Tayfur’un senaryosunu hiç okumadığını belirtti ve “Ben bahsi geçen ‘Lambalı Saz’ adlı filmin senaryosunu ne aldım, ne elime geçti, ne de bir vesile ile okudum” cevabını verdi. Ferdi Tayfur, dün senaryoyu 30.01.2010 tarihinde 4. Levent’teki Aras Kargo’dan Ata Demirer’e yolladığına dair belgeyi basınla paylaştı. 
 
Tayfur senaryoyu yeğeni Cumali Tayfur’un kendisi adına Demirer’in menajerliğini yapan kardeşi Cenk Demirer’in belirttiği Beykoz’daki adrese gönderdiğini söyledi ve “Cumali senaryoyu gönderdikten sonra da Ata’nın kardeşini aradı ve aldıklarını teyit ettirdi” dedi. 

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Berlin KaplanıAta DemirerFerdi Tayfur

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