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Yaşam

Ferdi Özbeğen'in piyanosu hastaneye satıldı

Özbeğen'in manevi oğlu Hilmi Özbeğen'in organize ettiği gecede, sanatçının ilk şarkılarını bestelediği piyanosu 27 bin liraya satıldı

13 Mart 2013 11:08

Kısa süre önce yaşama veda eden sanatçı Ferdi Özbeğen'in piyanosu satıldı ve geliri, ölümü öncesi tedavi gördüğü hastaneye bağışlandı.

Kısa süre önce vefat eden sanatçı Ferdi Özbeğen anısına gece düzenlendi.

Özbeğen'in manevi oğlu Hilmi Özbeğen'in organize ettiği gecede, sanatçının ilk şarkılarını bestelediği piyanosu 27 bin liraya satıldı.

Bu para ve sanatçının albümü ve hayatının anlatıldığı 'Şöhret Dediğin' adlı kitabın geceki satışından sağlanan gelir, Özbeğen'in tedavi gördüğü ve vefat ettiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışlandı.

Semra Özal ile Zerrin Özer, Ümit Besen, Mustafa Alabora, Ömür Gedik ve Fatih Ürek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecenin sunuculuğunu Halit Kıvanç yaptı.

Gecede, Özbeğen'in hayatı, seslendirdiği şarkılar ve katıldığı televizyon programlarından görüntüler barkovizyondan davetlilere izletildi. Sunucu Kıvanç, Özbeğen'le anılarını anlatarak, sanatçının hiçbir zaman unutulmayacağını, şarkılarıyla yaşayacağını dile getirdi.

Sanatçı Ferhat Göçer de Özbeğen ile ilgili düşüncelerini paylaştıktan sonra bir şarkı söyledi. Gecede, Nil Burak, Feraye Işıl ve Yeliz'in de aralarında bulunduğu sanatçılar, Özbeğen şarkılarını seslendirdi.

 

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