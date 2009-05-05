Ferda Paksüt'ten vahim bir iddia

Kılıç: Paksüt için işlem yok



10 dakikalık arada ne konuştu?

Henüz kararımı vermedim’ dedi

Kaleli ‘Yardım kesilsin’ diyen ilk üye oldu

Vatan gazetesinin haberine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından 14 Mart 2008’de AKP hakkında açılan kapatma davası 138 gün sonra (30 Temmuz) sonuçlanmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın başkanlığında 28 Temmuz Pazartesi günü toplanan 11 kişilik heyet, 34 saatlik yoğun bir mesainin ardından davayı karara bağladı. 6 üye kapatma, 4 üye ise Hazine yardımının kesilmesi yönünde oy kullandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da ret oyu verdi. Böylece AKP kapatılmadı.Üç gün süren karar görüşmelerinin perde arkasına nelerin yaşandığı konusu aradan geçen 10 ay boyunca sır olarak kalmıştı. Ancak Ergenekon sanıklarından Ferda Paksüt’ün ek delil klasörleri arasında yer alan telefon görüşmeleri, AKP hakkındaki davanın karara bağlandığı o 34 saatlik uzun maratonun son dakikalarında nelerin yaşandığına dair şok bir iddiayı gündeme taşıdı. Karar açıklandıktan birgün sonra (31 Temmuz 2008) gazeteci Ersin Bal ile telefonda görüşen Ferda Paksüt, Eski Cumhurbaşkanı Sezer tarafından avukatlar kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Serruh Kaleli’nin son anda kararını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.Paksüt, üyelerden Serruh Kaleli’nin, “Henüz kararımı veremedim” diyerek davanın karara bağlanacağı günün son saatlerinde 10 dakika ara istediğini ve verilen arada AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın odasına giderek burada telefonla bazı yerlerle “hesap işlerini” konuştuğunu söylüyor. “Belki de o anda bazı şeyler kontrol edildi, halledildi mi halledilmedi mi” diyerek Kaleli’nin kendisine aktarılacak parayla ilgili son durum hakkında bilgi aldıktan sonra kararını değiştirdiğini ima eden Paksüt, hemen yanında bulunan eşi Osman Paksüt’ten de teyit alıyor.Paksüt’ün bu vahim iddiası 31 Temmuz 2008 tarihinde, saat 13:02’de kaydedilen ve 99 Nolu klasörde yer alan konuşmada şöyle geçiyor:Dün akşam kutlama yapmışlarHe tabii şeyi mi kastediyorsun, partililerim miF.P.: Hayır şeyleri kapatmamaya verenlerE.B.: Biraz önce birisiyle konuştum tabii ki çok mutlu yani o cepheden biri ileF.P.:Hangisi?E.B.: Çok mutlular yani uzun boylu olanıF.P.:Senin onla aran iyi herhaldeE.B.: Hayır telefon açıp ne olup bittiğini soruyorum diyor ki ülkenin rahatlatılmaya ihtiyacı varF.P.:Nasıl mutluE.B.: Yani şöyle diyor ülkenin rahatlatılmaya ihtiyacı vardıF.P.:Hı hıE.B.: Çıkacak bir kapatma kararı her şeyi belirsizliğe iterdiF.P.:HıE.B.: Zaten AK Parti’ye sen hiçbir şey yapmadın demedik, aksine yaptıklarını ortaya koyduk. Bundan sonra onun da kendisine çeki düzen vermesi gerekiyorF.P.:Niye peki son dakikaya kadar... Ben sana bi şey söyleyim oylama yapılacağı zaman ’Bir dakika demiş, daha kararımı vermedim...E.B.: HııııF.P.:Bir 10 dakika ara verelim demiş ayrılmış ve bir telefon görüşmesi yapmışE.B.: Öyle mi...F.P.:Ve bazı çevrelere göre de hesap işleri konusunu görüşmüşE.B.: Ya tabii çok çok çok çok çok dehşet verici bir şey söylediğinizF.P.:Yani bu içeriden birinin bana söylediğiE.B.: Siz nerdesiniz dışarıda mısınızF.P.: Dışarıdayım eve gidiyorum da bi dakka Osman (Eşi Osman Paksüt) tuvalet kağıdı alıyor çok affedersin. Son anda oylama yapılacak bir dakka diyor ben daha kararımı vermedim diyorE.B.: HıhıhıF.P.: Bi dağılalım diyorE.B.: Enteresan çok enteresanF.P.: Dağılıyorlar ve bir telefon konuşması yapılıyor Haşim’in (AYM Başkanı Haşim Kılıç) odasındaE.B.: Allah Allah karardan bir dakika önce şey...F.P.: Evet şimdi gelsin Osman sana doğrulatacağım bunuE.B.: KonuşalımF.P.:Hayır bunu nasıl yorumluyorsunE.B.: Bin tane kötü şey geliyor insanın aklına niye ara verildi kimle konuşuldu telefon konuşması yapılmışF.P.: Belki de o anda bazı şeyler kontrol edildi halledildi mi diyeE.B.: Çok vahim...F.P.: (Ferda Paksüt yanında bulunan Osman Feyyaz Paksüt’e hitaben: Serruh şeyden önce bi ara verelim demedi mi, gerekçesi neydi. Osman Feyyaz Paksüt: Biraz daha düşünmem lazım dedi. Ferda Paksüt yanında bulunan Osman Feyyaz Paksüt’e hitaben: He bi 10 dakika daha düşünmem lazım dedi) Duyuyor musun...E.B.: Vay anasını yaF.P.: Duyuyor musunE.B.: Valla sorucam diyicem ki Serruh bey karardan önce bi 10 dakka düşünme talep etmişsiniz bunun sebebi nedir bakalım ne diyecek ne dersinizF.P.: Bunu açıp (Ferda Paksüt yanında bulunan Osman Feyyaz Paksüt’e hitaben: -Ne yapıyorsun ya aklın şeyine gidiyor çarpıcaz- şey açıp Serruha sorucam diyor bizden duyduğu belli olur mu? )E.B.: Olur mu, sormayın diyorsanız sormamF.P.: Senden hoşlanmıyorlar açıkçaE.B.: Tamam sormuyorum biliyorum tabii biliyorumF.P.: Yani Serruh daha şimdi sen (Ferda Paksüt yanında bulunan Osman Feyyaz Paksüt’e: Ersin’le konuşuyorum’diyor. Osman Feyyaz Paksüt de ’Ha Ersin kesin bizden duyduğunu... Kesin senden zerre kadar hoşlanmıyorlar çünkü dürüst adamsın tamam mı’E.B.: Bana devlet adamı mı diyorlar o da güzelF.P.: Yani Haşim (Haşim Kılıç) bit kadar hoşlanmıyor sendenE.B.: BiliyorumF.P.: Bit kadar Serruh da hoşlanmıyor sendenE.B.: Biliyorum biliyorumF.P.: Serruh var ya o kadar yalancı ki ve ben sana bugün muhakkak buluşalım ben sana bi şey söliyecemE.B.: ...F.P.: Ben bi... ne karşısına otururum kardeşim ne de elini sıkarımE.B.: Akşam üstü saat 5 de 6 da görüşelim olur muF.P.: LütfenE.B.: Olur tamamAnayasa Mahkemesi’ndeki değerlendirme ve karara bağlayacak oylama süreci, zaman zaman sert tartışmalara sahne olduğu ve bazı üyelerin tavrını belirlemek için son ana kadar beklediği öne sürülmüştü.Tüm üyeler kararını netleştirdikten sonra dava yapılan tek bir oylamayla karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’ne göre, üyeler en az kıdemliden başlayarak oylarını açıkladılar. İlk sırada oyunu açıklayan Zehra Ayla Perktaş, AKP’nin kapatılması yönünde oy kullandı.İkinci sıradaki Şevket Apalak’ın oyunu açıklamasıyla kapatma oyları 2’ye yükseldi. Serruh Kaleli ise Hazine yardımı kesilsin diyen ilk üye oldu.Başkanvekili Osman Paksüt, oyunu açıkladığında durum 3 kapatma, 1 Hazine yardımının kesilmesi yönünde olmuştu. Asker kökenli üye Özgüldür’ün oyu durumu 3-2 yaptı. İkinci asker kökenli üye Özler, kapatma deyince durum 4-2 oldu. Kapatma diyen Mehmet Erten durumu 5-2’ye getirdi. Ahmet Akyalçın’la oy dengesi 5-3 oldu. Fulya Kantarcıoğlu, kapatma cephesini 6-3’e getirdi.Artık AKP’nin kapatılması için bir oy yetiyordu. Ancak son iki sırada RP, FP ve türban davalarında karşı oy kullanan Sacit Adalı ile Haşim Kılıç kalmıştı. Sacit Adalı, oyunu bu defa Hazine yardımının kesilmesi yönünde kullanınca oy dengesi 6-4 oldu. Son sırada oyunu açıklayan Kılıç ise ret diyen tek üye oldu ve oylama 6 kapatma, 4 Hazine yardımının kesilmesi ve 1 ret’le sonuçlandı.Oylar kapatmaya yetmediği için CMK’nın 229. maddesine göre aleyhe oylar, AKP lehine olan oylara aktarılarak toplama yapıldı. Böylece AKP’ye Hazine yardımının kesilmesi cezası verildi.