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Politika

Ferda Paksüt `zanlı' olarak ifade verdi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt , Ergenekon soruşturması kapsamında iki saat ifade verdi

28 Ağustos 2008 03:00

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt, `Ergenekon Soruşturması' kapsamında ifade vermek üzere sabah saatlerinde gittiği Ankara Adalet Sarayı'nda, terör ve organize suçlara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye 2 saat ifade verdi.

Ferda Paksüt, Ankara Adalet Sarayı'na eşi Osman Paksüt ve avukatı Bülent Acar ile birlikte bugün saat 09.50'de geldi. Eşiyle birlikte savcı Mustafa Bilgili'nin odasına giren Osman Paksüt, ifade verme işlemi başladıktan sonra dışarı çıkarak beklemeye başladı.
Yaklaşık 2 saat Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili'ye zanlı sıfatıyla ifade veren Ferda Paksüt, daha sonra eşi Osman Paksüt ve avukatı Bülent Acar ile Ankara Adalet Sarayı binasından çıktı. Adliye çıkışında gergin görünen Ferda Paksüt, basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında, "Arkadaşlar, avukatım konuşma yasağı koydu. Şu andan itibaren konuşmuyorum. Avukatım sayın Bülent Acar'a sorun" dedi.

Daha sonra eşi Osman Paksüt ve avukatı Bülent Acar ile bir taksiye binerek adliyeden ayrılan ve `zanlı' sıfatıyla ifadesi alındığı öğrenilen Paksüt'ün, öğleden sonra da yine adliyeye gelerek ifade vermeye devam edeceği kaydedildi.

Sabah eşiyle beraber Adliye binasına gelen Ferda Paksüt eğer ifade sonrası tutuklanmazsa açıklama yapacağını söylemişti. Ferda Paksüt'ün Ergenekon soruşturması çerçevesinde hakkında tutuklanma talebiyle yakalama kararı bulunan eski AKP milletvekili Turan Çömez ile yaptığı görüşmelerin soruşturmaya konu olduğu iddia edilmişti

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