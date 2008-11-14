Ferda Paksüt mahkeme kararıyla dinlenmiş

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt'ün Ankara Tenis Kulübünde dinlenip izlenmeleri olayı, 5.5 ay sonra aydınlandı ve takipsizlik kararı ile bir gerçek de ortaya çıktı.

Savcılık Ferda Paksüt’ün yasal izinle dinlendiğini açıkladı. Oysa 13 Mayıs günü meydana gelen olaydan sonra iki bakan ve Emniyet Genel Müdürlüğü "Polis başka bir çalışma için oradaydı. Paksüt’lerle ilgisi yok" açıklaması yapmıştı. Aynı günlerde polisin Paksüt’leri değil, Tenis Klübünün karşısındaki Papermoon adlı restoranda bulunan bir zanlının izlendiği de öne sürülmüştü.



Savcı: Mahkeme kararıyla dinlendiler



Siyah renkli Doblo marka bir araçtan şüphelenerek izlenip dinlendikleri kuşkusuna kapılan Paksüt çifti ile Ergenekon kapsamında aranan eski milletvekili Turhan Çömez’in adının karıştığı olayın ardından yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Savcısı Vahdet Polatkan, Ferda Paksüt ve Turan Çömez’in Ergenekon soruşturması şüphelisi olarak mahkeme kararıyla dinlendiklerini belirterek "Yasal dinleme nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı" sonucuna vardı.



Dinleme talebinin Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan geldiği de ortaya çıktı. Polatkan, "Olay günü orada bulunan emniyet görevlilerinin Ferda Paksüt ile Turhan Çömez’i, Ergenekon terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan yasal olarak dinlediklerinin tespit edildiğini" belirtti.



'Başka bir çalışma'



13 Mayıs günü yaşanan olayın ardından, Tenis Klübüne gelen Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz başta olmak üzere ilgili birimler, dinleme ve izleme iddiasının doğru olmadığı yolunda açıklamalar yapmışlardı. Ertesi gün Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘’'Olay yanlış anlaşılmadan kaynaklanmıştır. İddiaya konu araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ait ve kendi görev alanına giren başka bir çalışma amaçlı olarak orada bulunduğunun kesin olarak anlaşıldığını" yazılı olarak açıklamıştı.



Atalay 'Yanlış anlaşılma' dedi



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da bu olay üzerine , Paksüt'ün takip edilmesi ve dinlenmesi gibi bir olayın söz konusu olmadığını belirterek, "Tamamen yanlış anlamadan ibaret bir konu" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını cevaplayan Atalay, "Ankara Emniyet Müdürünü arıyor, kendisi oraya gidiyor ve incilemelerde bulunuyor. Tamamen bir yanlış anlama var. ‘’ demişti.



Çiçek: Başka maksat



Devlet Bakanı Cemil Çiçek de, Paksüt'ün aracının takip edildiği iddialarının doğru olmadığını belirterek, "Kesinlikle izleme, takip söz konusu değil" dedi. İddialar üzerine Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz'ı arayarak, konu hakkında bilgi aldığını ifade eden Çiçek, söz konusu ekiplerin başka bir maksatla olay yerinde bulunduğunu ve kesinlikle olayın Osman Paksüt ile alakası olmadığını öğrendiğini söyledi.



Önergeyi de yanıtladı



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, takip edildiği iddialarıyla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'le ilgili CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın soru önergesini de geçen ay yanıtlamıştı. Bakan Atalay, “Osman Paksüt'ün dinlenmesi veya izlenmesi ise hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır.’’ dedi. İddialara konu olan Emniyet ekibinin yaklaşık 6 ay önce yetkili adli mercilerden alınmış izinle, projeli bir çalışmayla ilgili bilgi kaynaklarıyla görüşme yapmak amacıyla olay yerine gittiğini belirten Atalay, yazılı cevabında ‘’ Ekipteki görevlilerin araçlarını park etmeye çalışırken Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Osman Paksüt'ün eşine aracının ne kadar süreyle park yerinde kalacağına ilişkin soru tevcih ettikleri, aracın bulunduğu yerde kalacağının ifade edilmesi üzerine de ekip aracının uygun bir yere park edildiği anlaşılmıştır. Osman Paksüt görevli emniyet ekibine çeşitli sorular sorduktan sonra Ankara Emniyet Müdürünü telefonla aramış, bunun üzerine Emniyet müdürü olay mahalline gelerek gerekli incelemelerde bulunmuş ve kendilerini bilgilendirmiştir. Ayrıca olaydan sonra da konu hakkında Emniyet yetkililerince bizzat Sayın Başkan vekili ile görüşülmek suretiyle detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Osman Paksüt'ün dinlenmesi veya izlenmesi ise hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır’’ dedi.



'Hanımefendiyi orada gördüler'



Atalay aynı günlerde CHP lideri Deniz Baykal’ın bu konuyu eleştirmesi üzerine Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada da emniyete ait otodaki polislerin Ferda Paksüt’ü ilk kez orada gördüklerini belirtip konunun başka bir çalışma olduğunu söylemiş ve şöyle demişti:



‘’’Emniyet mensupları ve araç başka bir görevle ilgili olarak orada bulunmaktadır. Olayın tamamen tesadüfi ve yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı apaçık ortadadır. Emniyet'e ait araç Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'ne aittir. O gün kendi binasından ayrılarak başka bir işle ilgili olarak buraya ulaşmıştır. Park yeri aramıştır ve bir aracın arkasına durmuştur. 'Belki önümdeki araç hareket eder de park yeri bulurum' diye. Araç hareket etmeyince, yanına giderek hanımefendiye sormuşlardır, burada bekleyecek misiniz, hareket edecek misiniz diye. Onlar da bekleyeceklerini söylemişlerdir. Sonra onlar da hareket ederek yolun karşı tarafına park etmişlerdir. Yani hanımefendiyi ilk defa orada görmüşlerdir ve o aracın arkasında beklemeleri tamamen park yeri arama süreci içerisindedir. Daha sonra hanımefendiyle birlikte Sayın Osman Paksüt'ün görevlilerimizin yanına gelerek söz konusu iddiaları dile getirmeleri üzerine, görevliler kimliklerini çıkarmışlar ve kendilerini tanıtmışlardır. Peşinden de zaten Ankara Emniyet Müdürü gelerek gerekli araştırmayı yapmış ve sayın Başkanvekili'ne de bilgi vermiştir.''