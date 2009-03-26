Ferda Paksüt: Bunu beklemiyordum

Ergenekon davasının ikinci iddianamesinde sanık olarak yer alan Ferda Paksüt, “Böyle bir şeyi beklemiyordum” dedi.



Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt’te sanık olarak yer alıyor.



'Kimse yargılanamayacağını iddia edemez'



‘Terör örgütüne bilerek yardım etmek’le suçlanan Paksüt iddialar için şöyle konuştu:

“Cumhuriyet savcıları her türlü iddianameyi ortaya koyabilir, fakat bu iddiaların doğru olup olmadığına sadece mahkeme karar verir. Suçlanan kişinin kendini savunma hakkı vardır. bende kendimi savunacağım. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Olayların gidişatına bakacağız. Sayın Feyzioğlu’nun bir yazısını okumuştum. Çok hoşuma gitmişti, sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki ‘Herkes suç işlemeyeğini garanti edebilir, ancak kimse yargılanamayacağını iddia edemez.’ Söyleyeceklerim bu kadar.”

