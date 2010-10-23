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Feraye Tanyolaç kaza yaptı!

İşadamı Kaya Çilingiroğlu'nun eşi Feraye Tanyolaç'ın Etiler'de kaza yaptı...

23 Ekim 2010 03:00

T24 - İşadamı Kaya Çilingiroğlu'nun eşi Feraye Tanyolaç'ın Etiler'de kaza yaptı...


Etiler Baltalimanı'ndaki kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Oğlu Kaya'yı okuldan almak üzere ilerleyen Tanyolaç'ın aracın karşı yönden geldiği belirtilen minibüs yandan çarptı. Kazada Tanyolaç yaralandı. Tanyolaç ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza haberini alarak hastaneye gelen Kaya Çilingiroğlu, "Feraye, Kaya'yı okuldan almak için çıkmıştı. Bu sırada karşı şeritten gelen bir minibüs Feraye'nin aracına çarpmış. Feraye'nin durumu iyi" dedi.

Çilingiroğlu, hatanın minibüs sürücüsünde olduğunu iddia etti.

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