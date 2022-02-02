Fenomen köpek Boji'nin kripto parası çıktı

İstanbul'un fenomen köpeği Boji adında kripto para birimi piyasaya sürüldü.

Ciddi bir amaçla piyasaya sürülmeyen Dogecoin’in yükselişi sonrası, bu tür alternatif birimler ilgi çekmeye başladı. 1 Aralık’ta kripto para piyasasına sürülen kripto para birimi, ‘Boji Token (BOJI) ismini İstanbul’un meşhur sokak köpeği Boji’den alıyordu.

Webtekno'nun haberine göre, şu anda yalnızca Pancakeswap üzerinden alınabilen Boji Token, açıklamasında “Amacımız, dünyadaki hayvanlar için koşulları iyileştirmek” ifadeleri yer alıyor.

Hedeflerde “15 bin Twitter takipçisi, CoinMarketCap listelemesi, influencer alımı, 40 bin Twitter takipçisi, ERC20 token’ın çıkışı” gibi yalnızca bir hayran kitlesi oluşturmaya odaklanan ifadeler yer alıyor. Şartların iyileştirilmesine yönelik tek ifadeyse “Hayvanların koşullarını iyileştirmek için yüzde 2 yardım ücreti” şeklinde.

Boji Token, aslında Türkiye gündemine daha önce de gelmişti. Boji’nin televizyonlarda konuşulduğu günlerde haberlerde Boji Token’a da yer verilmiş ve bir ‘dolandırıcılık’ olabileceği konusunda uyarıda bulunulmuştu. Token’ın arkasındaki kişilerse bu haberlerin ardından bir açıklama paylaşmış, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek birlikte stratejik ortaklıklar kurma planımız devam etmektedir” ifadelerine yer vermişti.