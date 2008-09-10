Galatasaray'da aylık olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Adnan Polat merak edilenleri anlattı! "G.Saray barışı arzu ettiğimiz ölçüde sağlanmıştır" diyen Polat, Skibbe'ye yapılan eleştirilere ve projelere değindi, "Fenerbahçe'nin gerisinde kalamayız" dedi.





"Banka borçları ve kamu hisselerinin geriye alınması için minimum finansman 150 milyon dolar civarındadır. Biliyorsunuz 25 Ekim'de bu yetki için genel kurulumuz bir araya gelecektir. Goldman Scachs için medyada değişik rakamlar vardır. Bu rakamlar net değildir. Biz onlarla gizlilik anlaşması yaptık. Bu sözleşme nihai olana kadar sözleşme detaylarını açıklamayacağız.



İş hayatının içinde olanlarda bilirler ki bu tip sözleşmeler böle olur. Bu kredi ile ilgili şunu söyleyebilirim, henüz bitmiş bir şey yoktur. Pazarlıklarımız sürmektedir. Aşağı yukarı 120 milyon dolarlık bir kaynak almak çabasındayız. 2010’un mart ayına kadar kullandığımız kredinin 4te 3'ünü sportif aş ye ödememiz lazım. Alacağımız kredide ne oranda bir çıkış olduğuna bakıyoruz, arada çok büyük bir fark yoksa şirketlerin birleşmesi, geliri gideri olan ve ümit ederim ki karı olan bir şirket olmayı hedefliyoruz."



'UEFA Kupası'nı kadıracağız'



Bu 6 aylık süreç içinde biz söylediklerimizin birçoğunu yaptığımızı düşünüyoruz. Bizi en çok üzen ise Şampiyonlar Ligi’ne girememek oldu. Çünkü geçen sene elimizden gelen her şeyi yaparak bir şampiyonluk kazanmıştık. Bizler de sizler kadar üzülüyoruz. Çünkü bize gerçekten maddi olarak çok büyük bir katkı yapacaktı. Ama şu anda birçok gelirden yoksun kaldık. Yine de kaderin bir cilvesi olarak yolumuz UEFA’ya düştü. Final Kadıköy’de biliyorsunuz. Dilerim sezon sonu Kadıköy’de kupayı biz kaldırırız.



'Fenerium'u içimize sindiremiyoruz'



"Galatasaray Store olarak Fenerium’un yapmış olduğu satışları içimize sindiremiyoruz. Bu yüzden pazarlamadaki arkadaşlarımız atağa kalktı. 2 yıla kadar her alanda öne geçmek istiyoruz. Basketbol ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Basketbolumuz son 2 yıldır yeniden yapılandırılıyor.



