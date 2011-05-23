Fener'in zaferini kutlamalarını hazmedemediler

T24

Hürriyet Caddesi ile Cumhuriyet Parkı çevresinde toplanan Fenerbahçe taraftarları yürüyüş yolu boyunca takımlarına tezahüratta bulundu. Fener bahçe bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu atan sarı lacivertliler karna çalarak şampiyonluğu kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kent merkezinde taraftar gurupları kısa süre içersinde dağıtıldı.Bir süre sonra üzerlerinde Fenerbahçe formasıyla dolaşan bazı taraftarlara, Kocaelispor ve bazı Trabzonsporlu taraftar gurupları tepki gösterdi, üzerlerindeki formaları çıkartmaya zorladılar. Polis, bu taraftar guruplarını, biber gazı sıkarak dağıttı.