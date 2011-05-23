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Yaşam

Fener'in zaferini kutlamalarını hazmedemediler

Trabzonspor ve Kocaelispor forması giyen bir grup sokak ortasında Fenerbahçeliler'i soydu.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'nin şampiyonluğu, İzmit'te de sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çoşkuyla kutlandı. Bir grup Trabzonsporlu ve Kocaelisporlu taraftarlar, ise üzerilerinde Fenerbahçe forması bulunanlara tepki gösterip formalarını çıkarttırmaya çalıştı. Polis taraftar guruplarının üzerine biber gazı sıkarak dağıttı.

Kocaeli'de çirkin görüntüler

Hürriyet Caddesi ile Cumhuriyet Parkı çevresinde toplanan Fenerbahçe taraftarları yürüyüş yolu boyunca takımlarına tezahüratta bulundu. Fener bahçe bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu atan sarı lacivertliler karna çalarak şampiyonluğu kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kent merkezinde taraftar gurupları kısa süre içersinde dağıtıldı.

Bir süre sonra üzerlerinde Fenerbahçe formasıyla dolaşan bazı taraftarlara, Kocaelispor  ve bazı Trabzonsporlu taraftar gurupları tepki gösterdi, üzerlerindeki formaları çıkartmaya zorladılar. Polis, bu taraftar guruplarını, biber gazı sıkarak dağıttı.


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