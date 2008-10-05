'Fener'in noteri dolandırıcı çıktı

Deniz Feneri e.V. davasında hapse mahkûm olan Mehmet Gürhan ile Zekeriya Karaman arasındaki sahte vekâletname olayına adı karışan İstanbul 10. Noteri Büyükkılıç'ın, usulsüz vekâletname düzenlemekten yargılandığı da ortaya çıktı



Milliyet'in haberine göre, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ın adı, Deniz Feneri e.V. davasında Almanya'da hapse mahkûm olan Mehmet Gürhan'ın adına, Kanal 7'nin başındaki Zekeriya Karaman için, Gürhan'ın hapiste bulunduğu sırada düzenlenen sahte vekâletname olayına karışmıştı. İsmet Büyükkılıç'ın, Acarkent'in bitişiğindeki bir arsayla ilgili olarak sinema sanatçısı Tarık Akan'ın dolandırılması girişimine karışmaktan da yargılandığı ortaya çıktı.



Tarık Akan'ın mahkemede 10. Noter tarafından düzenlenen vekâletnameyi iptal ettirdiği ve Büyükkılıç hakkında ceza davası açıldığı belirtildi. Beraatla sonuçlanan bu davayı temyiz eden Akan'ın Büyükkılıç'ı ayrıca Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliği'ne de şikâyet ettiği öğrenildi. Büyükkılıç'tan Saray Halı'nın sahibi Necati Kurmel'in de şikâyetçi olduğu belirlendi.



Satış yetkisine döndü



Tarık Akan (Tahsin Tarık Üregül) işlerinin yoğunluğu nedeni sınırlı konularda işlem yapmak üzere ağabeyi Turgut Üregül'e 26 Ağustos 2004'te Bakırköy 1. Noterliği'nden bir vekâletname verdi.



Bu vekâletnamede Beykoz'da bulunan bir taşınmazla ilgili bazı işlemleri takip yetkisi verildi. Ancak bu işlemde, taşınmazla ilgili satış, satış vaadi veya ön sözleşmeler yapma yetkisi devredilmedi.



Turgut Üregül de 21 Eylül 2004'te İstanbul 10. Noterliği'nde bir vekâletname tanzim ederek Avukat Engin Ömer Oğuz'u vekil tayin etti. İşte bu işlem sırasında vekâlette olmayan, "adıma ön satış sözleşmeleri yapmaya" ibaresinin eklendiği anlaşıldı.



Avukata verilen ve Tarık Akan'ın bilgisi dışında madde içeren vekâletnamenin onayında İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ın imzası yer aldı. İzinsiz olarak eklenen bu maddeye dayanarak Oğuz, hemen ertesi gün 22 Eylül 2004'te yine İstanbul 10. Noterliği'nde yaklaşık 1.5 trilyon lira (1.5 milyon YTL) değerindeki arsayı Akan'ın hiç tanımadığı bir şahsa 5 milyar TL (5 bin YTL) bedelle devir için "satış vaadi" sözleşmesi imzaladı.



Bu işlemin altında noter kâtibi Mustafa Bulut'un imzası yer aldı. Akan bu durumu öğrenir öğrenmez vekil avukatı azlederek durumu gayrimenkulü alan kişiye bildirdi.



Yargıtay karar verecek



Akan bunun ardından mahkeme kararıyla vekâletnameyi iptal ettirirken, Büyükkılıç ve Bulut hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Büyükkılıç beraat ederken, Akan bu kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Dosya halen Yargıtay'da görüşülmeyi bekliyor.



Akan'ın avukatları, Büyükkılıç hakkında Noterler Birliği'ne ve Adalet Bakanlığı'na da başvuruda bulunarak, meslekten men edilmesi talebinde bulundu.



Akan: Acar'ın bekçileri var



Tarık Akan, satışa konu olan vekâletnamenin iptal edilmesine rağmen satış işlemi ve usulsüz satış eylemi ile ilgili ihtilafın sürdüğünü belirterek, "Hukuken her şeyi kazandık. Arsam Acarkent'in bitişiğinde. Maalesef işlerin arkasında İsmet Acar var. Bekçileri arsanın üzerinde. Ama bayramdan sonra dava açıp onları da çıkaracağım. Çünkü işleme esas olan vekâletname iptal edildiğine göre, satış da iptal edilmiş demektir" dedi.



Kurmel de şikâyet etmiş



AKP milletvekili aday adayı olan noter Büyükkılıç'tan Saray Halı'nın sahibi Necati Kurmel de şikâyetçi oldu. Aynı zamanda eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın dayısı olan Kurmel, 2005'te İstanbul Kurtköy'de 760 bin dolara 13 dönüm arazi aldı. Ancak arazinin sahte evrakla 10. Noter Büyükkılıç aracılığıyla satıldığı ortaya çıkmıştı. Arazinin asıl sahibi işadamı Ali Galip Çalık savcılığa başvurunca yedi kişi gözaltına alındı ve haklarında dava açıldı. Çalık daha önce de, aralarında Avrasya Feribotu'nu kaçıran Muhammet Tokcan'ın ağabeyi Ebubekir Tokcan'ın da bulunduğu bir grup tarafından kaçırılıp tehdit edilmiş, 2 milyon dolar haraç istenmişti.