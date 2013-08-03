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Spor

Fener'in derbi öncesi Sow endişesi

Fenerbahçe'nin golcüsü Sow'un Senegal Milli Takımı kadrosuna çağrılması, Süper Kupa'da oynanacak G.Saray final karşılaşması öncesinde tedirginlik yarattı.

03 Ağustos 2013 15:40

Fenerbahçe, TFF Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile oynayacağı maçta golcüsünün eksikliğini çekecek gibi duruyor.

Teknik direktör Alain Giresse, Senegal Milli Takımı'nın Fransa'nın başkenti Paris'te Zambia ile oynayacağı hazırlık maçının 25 kişilik kadrosunda Fenerbahçe'nin golcsü Moussa Sow'un da yer aldığı açıklandı.

Milliyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Sow, 14 Ağustos'ta Paris'te oynanacak maç için hazırlıklarını birkaç gün öncesinden yapması beklenen Senegal'in kampına katılması halinde, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı oynayacağı Süper Kupa finalinde forma giyemeyecek.
 
Senegal Futbol Federasyonu tarafından 14 Ağustos'ta oynanacak maç için kampın ne zaman başlayacağı açıklanmazken, Fenerbahçe'nin 11 Ağustos tarihindeki Süper Kupa ile çakışması halinde golcü oyuncu için izin istemesi bekleniyor.
 
Senegal'in kadrosunda Eskişehirspor'un yeni transferi Alfred Ndiaye de yer alıyor.
 
İşte Senegal'in 25 kişilik kadrosu:
 
KALECİ : Bouna Coundoul, Cheikh Ndiaye, Issa Ndoye
 
DEFANS : Lamine Gassama, Issa Cissokho, Lamine Sané, Cheikhou Kouyaté, Kara Mbodji, Papy Djilabodji, Cheikh Mbengue, Pape Ndiaye Souaré
 
ORTA SAHA : Salif Sané, Mouhamed Diamé, Pape Couly Diop, Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Stephane Badji, Alfred Ndiaye
 
FORVET : Mame Birame Diouf, Moussa Sow, Pape Modou Sougou, Dame Ndoye, Ibrahima Baldé, Mbaye Niang

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