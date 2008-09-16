‘Fener’i büyütmeyin’





Sarı-lacivertli ekip hakkında Portekiz basınına konuşan Galatasaraylı Meira, Porto’nun maçı kazanacağını savundu, “Yeni bir hoca getirdiler ve yeni bir sistemle oynamaya çalışıyorlar. Takım henüz oturmadı. Zaten sonuçlar da ortada. Gözünüzde büyütmeyin” dedi





Galatasaray’ın Portekizli yıldızı Fernando Meira, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Porto maçı öncesi sarı-lacivertli kulübün zayıf yönlerini ülkesine anlattı.

Dünya Kupası Grup Eleme maçları nedeniyle verilen arada gittiği ülkesinde Portekiz basınına konuşan Meira, Porto’nun Fenerbahçe’yi gözünde o kadar büyütmemesi gerektiğini belirtti.



Fenerbahçe’nin özellikle iç sahada seyirci desteği ile çok iyi maçlar çıkarttığını vurgulayan Portekizli oyuncu, Porto’nun ilk maçı kazanacağını ve Şampiyonlar Ligi’ne kesinlikle üç puanla başlayacağını savundu.



Üç oyuncuya dikkat



Meira, sarı - lacivertli takımın ligde istenilen sonuçları alamamasını Teknik Direktör Aragones’in sistemine bağlayarak, “Yeni bir hoca getirdiler ve yeni bir sistemle oynamaya çalışıyorlar. Takım henüz oturmadı. Zaten sonuçlar da ortada. Porto’nun ilk maçı kazanamaması için hiçbir sebep görmüyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin en tehlikeli oyuncularının Alex, Güiza ve Kazım olduğunun da altını çizen Portekizli yıldız, Porto’nun bu oyunculara önlem alması halinde gerisinin kolay olabileceğini vurguladı.



