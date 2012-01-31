'Fener'i Avrupa'dan TFF men etti!'

T24 - CAS Hakimi Kısmet Erkiner, Habertürk TV'de katıldığı programda, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesiyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.



HT SPOR Müdür Yardımcısı ve Yazarı Meriç Müldür ile TFF eski Başkanvekili Affan Keçeci'nin konuk olarak katıldığı programa bağlanan Kısmet Erkiner, "Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden UEFA değil Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) men etti" dedi.



Kısmet Erkiner şunları söyledi:



"Şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi kararını UEFA'nın baskısıyla aldığını iddia ediyor. Şimdi elimde, Fenerbahçe'nin açmış olduğu davada UEFA'nın CAS'a vermiş olduğu savunma var. Bu savunmanın 6.3 paragrafında diyor ki UEFA 'Şayet TFF elinde bulunan delillerden tatmin olmaz ve kulüp yetkililerinin şike yaptığı konusunda bir karara varamazsa, UEFA'ya kulübü Şampiyonlar Ligi'nden çekmenin erken bir karar olduğunu söyleme yetkisindedir. TFF bu savunmayla bize Fenerbahçe'yi ihraç edeceğini bildirmeseydi biz onu oynatırdık.'



Çünkü devamında TFF bu kararında dürüst olsaydı veya bu kanaatte olmasını gerektirecek gerekçeleri gösterseydi kendisine karşı yapılacak olan herhangi bir disiplin girişiminde bulunulması yani UEFA'nın bu yola gitmesi halinde sağlam bir savunması olurdu. UEFA burada da şunu demek istiyor... 'TFF bana (Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihracı için elimizde bulgu yoktur, erkendir) deseydi biz kendilerini oynatırdık.'



Bana göre Türkiye'de bir bilgi kirliliği var bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halihazırda TFF bulguları incelemiş ve Fenerbahçe'nin ihraç etmenin uygun olacağına karar vermiştir."





UEFA'NIN BLÖFÜNÜ GÖREMEDİLER



"UEFA, TFF'nin Fenerbahçe'yi Avrupa'dan erken ment ettiğini düşünüyor" şeklinde "bomba" bir açıklama yapan Kısmet Erkiner ayrıca "Türkiye'nin Avrupa Kupaları'ndan 8 yıl men cezası alması söz konusu değil. TFF, UEFA'nın bu blöfünü göremedi" dedi.





TFF, DAMAT FERİT HÜKÜMETİ GİBİ!



"UEFA'ya yaranmak mecburiyetinde değiliz" diyen Erkiner "Ben bu TFF yönetimini 1. Dünya Savaşı'ndaki Damat Ferit hükümetine benzetiyorum" ifadesini kullandı.





