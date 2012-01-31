T24 LogoT24 Logo
Spor

'Fener'i Avrupa'dan TFF men etti!'

CAS Hakimi Kısmet Erkiner, Habertürk TV'de katıldığı programda, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden...

31 Ocak 2012 02:00

T24 - CAS Hakimi Kısmet Erkiner, Habertürk TV'de katıldığı programda, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesiyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

HT SPOR Müdür Yardımcısı ve Yazarı Meriç Müldür ile TFF eski Başkanvekili Affan Keçeci'nin konuk olarak katıldığı programa bağlanan Kısmet Erkiner, "Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden UEFA değil Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) men etti" dedi.

Kısmet Erkiner şunları söyledi:

"Şimdi burada Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi kararını  UEFA'nın baskısıyla aldığını iddia ediyor. Şimdi elimde, Fenerbahçe'nin açmış olduğu davada UEFA'nın CAS'a vermiş olduğu savunma var. Bu savunmanın 6.3 paragrafında diyor ki UEFA 'Şayet TFF elinde bulunan delillerden tatmin olmaz ve kulüp yetkililerinin şike yaptığı konusunda bir karara varamazsa, UEFA'ya kulübü Şampiyonlar Ligi'nden çekmenin erken bir karar olduğunu söyleme yetkisindedir. TFF bu savunmayla bize Fenerbahçe'yi ihraç edeceğini bildirmeseydi biz onu oynatırdık.'

Çünkü devamında TFF bu kararında dürüst olsaydı veya bu kanaatte olmasını gerektirecek gerekçeleri gösterseydi kendisine karşı yapılacak olan herhangi bir disiplin girişiminde bulunulması yani UEFA'nın bu yola gitmesi halinde sağlam bir savunması olurdu. UEFA burada da şunu demek istiyor... 'TFF bana (Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden ihracı için elimizde bulgu yoktur, erkendir) deseydi biz kendilerini oynatırdık.'

Bana göre Türkiye'de bir bilgi kirliliği var bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Halihazırda TFF bulguları incelemiş ve Fenerbahçe'nin ihraç etmenin uygun olacağına karar vermiştir."


UEFA'NIN BLÖFÜNÜ GÖREMEDİLER

"UEFA, TFF'nin Fenerbahçe'yi Avrupa'dan erken ment ettiğini düşünüyor" şeklinde "bomba" bir açıklama yapan Kısmet Erkiner ayrıca "Türkiye'nin Avrupa Kupaları'ndan 8 yıl men cezası alması söz konusu değil. TFF, UEFA'nın bu blöfünü göremedi" dedi.


TFF, DAMAT FERİT HÜKÜMETİ GİBİ!

"UEFA'ya yaranmak mecburiyetinde değiliz" diyen Erkiner "Ben bu TFF yönetimini 1. Dünya Savaşı'ndaki Damat Ferit hükümetine benzetiyorum" ifadesini kullandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24