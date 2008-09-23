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Spor

Fener'e müjdeli haber

Sakat futbolcular yüzünden bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'ye Semih'in ardından bir müjdeli haber de Gökçek Vederson'dan geldi.

23 Eylül 2008 03:00


Sakat futbolcular yüzünden bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'ye Semih'in ardından bir müjdeli haber de Gökçek Vederson'dan geldi.


Avusturya kampında sakatlanan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Brezilya asıllı Türk futbolcu, takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Birkaç haftadan bu yana takımını yalnız bırakan Semih de artık arkadaşlarına katılacak.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan Fenerbahçe'de 8. UEFA Avrupa Milli Takımlar Teknik Direktörleri Konferansı'na giden Teknik Direktör Luis Aragones, idmanda yer almayacak.


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