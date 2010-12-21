Fener'e kupa şoku

T24

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 2. maçında Fenerbahçe, Bucaspor'u konuk etti. İlk maçında Ankaragücü'ne yenilen Fenerbahçe, bu maçta da Bucaspor'a 3-2 yenilerek gruptan çıkma şansını iyice azalttı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bucaspor karşısında Semih, Stoch ve Dia'ya ilk 11'de yer verirken Alex ve Niang'ı yedek oturttu.Maça hızlı başlayan Bucaspor 10. dakikda golü buldu. Manucho güzel hareketlerle Fenerbahçe ceza sahasına kadar geldi, defanstan seken top ceza sahası içindeki Musa'da kaldı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole 5 dakika sonra cevap verdi. 15. dakikada Dia'nın sağ kanattan yaptığı ortayı Semih tamamladı ve durumu 1-1 yaptı.43. dakikada Bucaspor bir kez daha öne geçti. Ragıp'ın defans arkasına attığı topa hareketlenen Sercan düzgün bir vuruşla durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Lugano ile golü buldu. Sağ kanattan yine Dia'nın ortasına bu kez Lugano sol ayağıyla vurdu ve durumu 2-2 yaptı.Bucaspor 68. dakikada bir kez daha öne geçti. İzmir ekibinin ilk golünde büyük katkısı olan Manucho, bu kez fileleri havalandıran isim oldu. Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan golcü oyuncu sert bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 3-2 yaptı. Maç bu sonuçla tamamlandı.Fenerbahçe bu yenilgiyle gruptan çıkma şansını iyice azaltırken, Bucaspor aldığı bu galibiyetle grupta puanını 6'ya çıkardı.